СГБ Абхазии задержан гражданин России, находившийся в розыске

Розыск на территории Республики Абхазия осуществлялся по запросу российских правоохранительных органов.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии задержали находившегося в розыске гражданина России Мурада Мурадяна. Об этом сообщается на сайте СГБ.

Задержание уроженца Сочи Мурадяна было произведено в населенном пункте Пшап Гулрыпшского района 5 июня.

Задержанный находился в федеральном розыске на территории Российской Федерации за преступления, предусмотренные статьями УК РФ "Мошенничество" и "Кража".

Отмечается, что после задержания разыскиваемый передан компетентным органам России в установленном законом порядке.

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