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СГБ Абхазии задержан гражданин России, находившийся в розыске

© Sputnik Табылды Кадырбеков
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200607/1030279055/SGB-Abkhazii-zaderzhan-grazhdanin-Rossii-nakhodivshiysya-v-rozyske.html

Розыск на территории Республики Абхазия осуществлялся по запросу российских правоохранительных органов.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии задержали находившегося в розыске гражданина России Мурада Мурадяна. Об этом сообщается на сайте СГБ. 

Задержание уроженца Сочи Мурадяна было произведено в населенном пункте Пшап Гулрыпшского района 5 июня.

Задержанный находился в федеральном розыске на территории Российской Федерации за преступления, предусмотренные статьями УК РФ "Мошенничество" и "Кража".

Отмечается, что после задержания разыскиваемый передан компетентным органам России в установленном законом порядке.

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