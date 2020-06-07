СГБ Абхазии задержан гражданин России, находившийся в розыске

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии задержали находившегося в розыске гражданина России Мурада Мурадяна. Об этом сообщается на сайте СГБ.
Задержание уроженца Сочи Мурадяна было произведено в населенном пункте Пшап Гулрыпшского района 5 июня.
Задержанный находился в федеральном розыске на территории Российской Федерации за преступления, предусмотренные статьями УК РФ "Мошенничество" и "Кража".
Отмечается, что после задержания разыскиваемый передан компетентным органам России в установленном законом порядке.
Читайте также:
-
Абхазия закрыла границу с Грузией с 1 июня