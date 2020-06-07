Ошибка или естественный процесс: кто виноват в "смерти" пицундской сосны

Природоохранная прокуратура Абхазии провела проверку в Пицундо-Мюссерском заповеднике после того, как в начале мая в соцсетях появилась информация о массовой вырубке сосен.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Природоохранная прокуратура Абхазии установила, что тринадцать экземпляров пицундской сосны были вырублены на территории Пицундо-Мюссерского заповедника, так как деревья были заражены жуком "лубоедом". Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.

По данным ведомства, к вырубке 13 деревьев привела несвоевременная санитарная порубка одного зараженного "лубоедом" дерева.

"Природоохранной прокуратурой РА, по результатам проверки сообщений из средств массовой информации, проведенной с 14 по 19 мая 2020 года, на территории Пицундо-Мюссерского заповедника были выявлены нарушения природоохранного законодательства РА - выразившиеся в непринятии руководством заповедника своевременных мер по санитарной порубке зараженных деревьев", - объясняется в сообщении.

По результатам проверки Природоохранная прокуратура внесла представление в Государственное управление лесного хозяйства с целью недопущения нарушений и обязала руководство заповедника проводить регулярных обходы территорий, чтобы вовремя выявлять поражения на деревьях.

По словам главного лесничего Пицундо-Мюссерского заповедника Даура Джергения, обвинения сотрудников и руководства заповедника в несвоевременной порубке зараженных деревьев беспочвенны и порубка зараженных сосен была осуществлена своевременно.

"Мы срубили деревья своевременно, несмотря на то, что нашу работу замедляют бюрократические проволочки. Бумага о том, что необходимо провести сруб деревьев должна пройти несколько инстанций, а в стране карантин и не все работают. Это занимает неделю. Несмотря на это, чтобы спасти другие деревья, мы самостоятельно провели работы ", - объяснил он.

Кроме того, по словам Джергения, все работы по порубке деревьев были осуществлены в долг, либо за его собственный счет, в то время как должны были быть оплачены государством, так как заповедник является территорией с особо охранным статусом.

"Чтобы провести эти работы, я взял у "Литфонда" (пансионат в Пицунде – ред.) 100 литров бензина взаймы и нанял большегрузную машину на собственные деньги, чтобы вывезти порубочные остатки. Но, видимо, инициатива наказуема. С января ни на бензин, ни на канцтовары, ни на необходимые работы предприятие денег не получило. Я не могу заставить сотрудников работать за бесплатно. У нас небольшие месячные расходы – всего 20 тысяч рублей, но и этого мы не получаем", - добавил он.

Начальник отдела лесоводства Госкомитета лесного хозяйства Абхазии Лаура Тарба также подтвердила, что поврежденные сосны были вырублены своевременно.

"Все это происходило во время карантина, и Даур Джергения принял необходимые меры. Гагрская экологическая служба дала им добро, и они провели все работы. Обычно мы курируем и контролируем этот процесс, но сейчас вышло так, что из-за карантина мы не работали. Но все же нам позвонили и предупредили о срубке. Эти деревья необходимо было рубить", - добавила она.

Главный лесничий отметил, что появление "лубоеда" – естественное ежегодное явление, сопровождающееся потерей деревьев, так как пицундские сосны запрещено обрабатывать химикатами. Чаще всего вредитель появляется в мае и июне.

Несколько зараженных деревьев зафиксированы и поставлены на учет и на территории государственной дачи в Пицунде, однако средств на их вырубку все так же нет.

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