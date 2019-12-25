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Объем вырубки леса в Абхазии сократится в 2020 году

© Sputnik / Константин Чалабов
В Абхазии
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Кабинет министров Абхазии утвердил лесосечный фонд и перечень лесовосстановительных работ в Абхазии на 2020 год в среду 25 декабря.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Объем вырубки леса на территории Абхазии сократится в 2020 году на одну тысячу кубометров, рассказал председатель Госуправления лесного хозяйства Абхазии Анзор Ашхацава на заседании Кабмина.

"Предлагается установить объем рубок на 2020 год в размере 28 тысяч 580 кубометров леса. Это на одну тысячу кубометров меньше, чем в текущем году. На экспорт - порядка 15-16 тысяч кубометров, на внутренний рынок  - около шести тысяч кубометров леса", - отметил Ашхацава.

Из общего объема леса более 19 тысяч кубометров составит бук, восемь с поливной тысяч кубометров – хвойные породы деревьев и 420 кубометров - ольха.

Анзор Ашхацава добавил, что в рамках лесовосстановительных и лесохозяйственных работ на 2020 год предусмотрена посадка пяти гектаров леса, на территории в 26 гектаров будут произведены работы по уходу за лесокультурами, на пяти гектарах земли заложат питомники, вырастят 12 тысяч посадочных материалов. На 37 гектарах проведут мероприятия по содействию естественному возобновлению деревьев.

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Президент Абхазии подписал указ об утверждении новой структуры Кабмина 28 октября 2019 года и поручил правительству оптимизировать общую штатную численность центральных органов госуправления, входящих в его структуру, не менее чем на 15 процентов до 1 января 2020 года.

Председатель Госуправления лесного хозяйства Абхазии Анзор Ашхацава отчитался перед правительством о том, какая была проведена работа в этом направлении. По его словам, штатная численность Госуправления составляет 17 единиц, размер бюджетных ассигнований ведомства – три миллиона 237 тысяч рублей.

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Теги:
Абхазия, вырубка


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