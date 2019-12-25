Объем вырубки леса в Абхазии сократится в 2020 году

Кабинет министров Абхазии утвердил лесосечный фонд и перечень лесовосстановительных работ в Абхазии на 2020 год в среду 25 декабря.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Объем вырубки леса на территории Абхазии сократится в 2020 году на одну тысячу кубометров, рассказал председатель Госуправления лесного хозяйства Абхазии Анзор Ашхацава на заседании Кабмина.

"Предлагается установить объем рубок на 2020 год в размере 28 тысяч 580 кубометров леса. Это на одну тысячу кубометров меньше, чем в текущем году. На экспорт - порядка 15-16 тысяч кубометров, на внутренний рынок - около шести тысяч кубометров леса", - отметил Ашхацава.

Из общего объема леса более 19 тысяч кубометров составит бук, восемь с поливной тысяч кубометров – хвойные породы деревьев и 420 кубометров - ольха.

Анзор Ашхацава добавил, что в рамках лесовосстановительных и лесохозяйственных работ на 2020 год предусмотрена посадка пяти гектаров леса, на территории в 26 гектаров будут произведены работы по уходу за лесокультурами, на пяти гектарах земли заложат питомники, вырастят 12 тысяч посадочных материалов. На 37 гектарах проведут мероприятия по содействию естественному возобновлению деревьев.

Президент Абхазии подписал указ об утверждении новой структуры Кабмина 28 октября 2019 года и поручил правительству оптимизировать общую штатную численность центральных органов госуправления, входящих в его структуру, не менее чем на 15 процентов до 1 января 2020 года.

Председатель Госуправления лесного хозяйства Абхазии Анзор Ашхацава отчитался перед правительством о том, какая была проведена работа в этом направлении. По его словам, штатная численность Госуправления составляет 17 единиц, размер бюджетных ассигнований ведомства – три миллиона 237 тысяч рублей.

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