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Трое граждан Грузии задержаны за незаконное пересечение границы Абхазии

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В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200609/1030291508/Troe-grazhdan-Gruzii-zaderzhany-za-nezakonnoe-peresechenie-granitsy-Abkhazii.html

Против задержанных граждан возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы группой лиц по предварительному сговору.

СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Граждане Грузии задержаны за незаконное пересечение госграницы из Грузии в Абхазию, сообщает Служба государственной безопасности Абхазии.

Как сообщили в СГБ, граждане и жители Грузии Квирквия Бутхуз Джимшерович, 1990 года рождения, Ламандзия Михаил Карлович, 1987 года рождения и Ламандзия Мате Вахтангович, 1992 года рождения, задержаны "в ходе совместных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы Пограничным управлением ФСБ России в Республике Абхазия совместно со Службой государственной безопасности Республики Абхазия".

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 324 УК Абхазии ("Незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору"). Им грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Задержанные водворены в следственный изолятор СГБ.

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