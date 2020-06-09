МВД Абхазии попросит Парламент пересмотреть нормы тонировки автостекол

Тонировка стекол автомобилей в Абхазии была запрещена Народным Собранием в 2012 году. На сегодняшний день штраф за нарушение этого правила составляет 1800 рублей.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Бадри Есиава. МВД Абхазии попросит Парламент пересмотреть нормы тонирования стекол на транспортных средствах, но при этом ужесточить наказание за нарушение этих правил, сказал министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

"Мы хотим попросить Парламент, чтобы разрешили 50% тонировки передних боковых стекол, но в тоже время хотим ужесточить наказание в отношении тех, кто данные нормы не соблюдает. Мы понимаем, что здесь юг, солнечные лучи, и мы провели эксперимент – 50% тонировки не мешает увидеть человека внутри автомобиля, не мешает обзору. То есть для нашей работы это не помеха", - отметил Дбар.

Он также подчеркнул, что после принятия этого закона Парламентом и вступления в силу, с его нарушителями МВД будет бороться жестко.

Вопросы, связанные с изменениями норм тонирования стекол автомобилей, поднимается в Абхазии не впервые. В 2019 году депутат Народного Собрания Алмас Джапуа выступил в Парламенте с законодательной инициативой ввести нормы, согласно которым автовладельцы могли бы тонировать задние стекла транспорта по своему усмотрению, а светопропускаемость боковых стекол не должна быть меньше 30%, верхняя часть лобового стекла может затеняться не более, чем на 10 сантиметров.

Несмотря на разность мнений, депутаты тогда все же приняли законопроект в первом чтении, но в марте того же года Парламент его отклонил. Уполномоченные органы МВД Абхазии не рекомендовали к принятию новые нормы тонирования передних боковых стекол. Профильный комитет также выступил против принятия поправок в предложенной редакции.

Такое решение правоохранительные органы аргументировали тем, что тонирование стекол автомобилей ухудшает обзор во время движения, особенно в плохую погоду и ночное время, а также не позволяет фиксировать нарушителей камерами дорожного наблюдения.

Читайте также: