Раскрываемость, наркотики и реформы: Дмитрий Дбар дал первую пресс-конференцию

О том, какие реформы и реорганизации запланированы в МВД, в чем наркоторговцы опережают милицию, сколько преступлений было совершено в Сухуме в период карантина и сколько раскрыто, а также что известно о стрельбе у дома первого президента Абхазии, в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Задержания и наркотики

Громкие задержания в последние недели в Абхазии не были "совпадениями", рассказал министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, этому способствовали совместные действия сотрудников МВД и СГБ республики, которые установили, где находились разыскиваемые и кто им помогает.

Определенная работа была проведена в рамках борьбы с распространением наркотических веществ в стране. Дбар подчеркнул, что для разоблачения наркоторговцев необходима доказательная база и технические средства, которых в МВД нет.

"На данный момент в МВД "ноль" технических средств. Наркоторговцы опережают нас в этом, но с открытием границы мы надеемся, что Российская Федерация поможет нам в этом вопросе. Если нам будет оказана техническая поддержка, я уверен, мы спустим на самый минимальный уровень продажу наркотиков в Абхазии", - отметил министр.

Дбар также рассказал, как происходит распространение наркотических средств в республики на сегодняшний день. После того, как запрещенные вещества попадают в страну, они сбываются путем "закладок". То есть, дилеры прячут наркотики в определенных местах и потребители находят их с помощью геолокации, которую им отправляют.

Задержания происходят, "но не те, которые хотело бы ведомство", сказал Дбар, имея ввиду крупных поставщиков наркотиков и людей, "крышующих" их.

С открытием границ поток наркотических веществ в Абхазию увеличится, и этот вопрос будут обсуждать на запланированных встречах с руководителями силовых структур России, добавил министр.

"Сейчас, можно сказать, мы работаем "советским методом". Вычисляем, отправляем на засады сотрудников, которые сидят там по несколько суток. Такими методами мы пытаемся предотвратить продажу наркотиков. Я думаю, что результаты будут видны. Нам нужно немного времени", - сказал Дбар.

Реформы и законы

На реформы в МВД нужны денежные средства, которых у государства пока нет, но работа в этом направлении уже идет, сказал журналистам Дбар.

"Сейчас над данным вопросом работают юристы. Мы будем иметь и экономическое обоснование этого, и, я думаю, через какое-то время мы уже представим, как мы видим реформы в правоохранительной системе, в частности, МВД", - отметил он.

В Сухуме запустили пилотный проект, в рамках которого проводится систематическое патрулирование улиц сотрудниками милиции, что дает положительный результат, отметил министр. Следующим этапом станет применение этой методики в Гагре и Цандрипше.

Во время работы этого пилотного проекта, подчеркнул Дбар, в Сухуме наблюдается спад преступности. Насколько именно в процентном соотношении упало количество преступлений, он ответить затруднился и предложил получить точную информацию по этому поводу в пресс-службе ведомства.

В период карантина в Сухуме было зафиксировано девять краж и четыре из них раскрыто, за этот период было совершено два убийства - оба преступления раскрыты, также раскрыто покушение на убийство. Кроме того, раскрыты два из трехпреступлений по нанесению тяжких телесных повреждений, из двух разбойных нападений удалось расследовать одно. Было зафиксировано 16 случаев незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия и 13 из них раскрыты. Из 11 случаев незаконного оборота раскрыты все.

Абхазия испытывает большие проблемы с законами, в частности, законом "О милиции", считает Дбар. Министерство внутренних дел подготовило 14 законодательных инициатив, с которыми в Народное Собрание будет выходить Генпрокуратура.

В марте 2019 года экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба направил на рассмотрение в Парламент законопроект, направленный на борьбу с организованной преступностью. По мнению Дбар, этот закон принимать нужно, но с доработками.

"Я считаю, что столько полномочий (как прописано в законопроекте - ред.) сотрудникам не нужно давать. Они должны больше работать умом, находить доказательную базу. Но сам закон необходим. Элементарно, когда мы ловим, так называемых, "воров в законе" и криминальных авторитетов – они все имеют инвалидность, сделанную (справку - ред.) за деньги. На них не распространяется ни административный кодекс, на практически ничего не распространяется", - рассказал Дбар.

Более того, в случае задержания "вора в законе", его родственники или близкие ему люди умудряются устраивать митинги, с сожалением отметил министр. Для строительства демократического государства необходимо отходить от этой тенденции, и готовить население к изменениям, уверен он.

Законы и справки об инвалидности - не главные причины проблем, связанных с оргпреступностью. По мнению Дбар, существует также проблема с отсутствием системы тюрем.

"Нельзя за все виды преступлений сажать в одну тюрьму. Они (заключенные - ред.) перенимают воровскую идеологию, они становятся рецидивистами и не исправляются. Плюс к этому наша тюрьма – это изолятор временного содержания и он не приспособлен для того, чтобы заключенный жил в таких условиях. Если человек сделал какой-то проступок и его посадили, я считаю, что условия содержания должны быть достойными, но режим должен быть правильный", - подчеркнул Дбар.

Абхазия и Россия ведут переговоры по вопросам строительства тюрьмы в республике. По словам министра, абхазская сторона хочет, чтобы эта территория была поделена на тюрьму и колонию. По примерным подсчетам Дбар, тюрьмы, рассчитанной на 500-600 заключенных, для Абхазии вполне достаточно.

В мае 2017 года Абхазия и Россия подписали соглашение "О порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел"(ИКЦ). МВД Абхазии взаимодействует с ИКЦ, но пока на уровне рабочей переписки. Министр рассчитывает, что после строительства здания, где будет расположено ИКЦ, сотрудничество станет более углубленным, в том числе, в техническом плане.

Стрельба у дома президента и допуск адвокатов

31 мая был задержан подозреваемый, устроивший стрельбу в сторону дома первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Инцидент произошел 29 мая. Дбар рассказал, что по прибытии на место происшествия оперативно-следственной группы никто не дал показаний или объяснений тому, что там произошло.

"Те лица, которые нам были известны и которые там находились, были нами задержаны оперативным путем и водворены в ИВС, но естественно без свидетельских показаний мы не можем возбудить дело против стрелявшего", - отметил Дбар.

Министр Внутренних дел осудил такое поведение у дома первого президента, который, по его мнению, должен быть музеем страны, а не местом, где скрываются преступники.

"Дом первого президента должен быть музеем, а не для кого-то, чтоб он там мог скрываться. И мы из уважения даже не можем подойти близко туда. Это музей наш", - сказал Дбар.

Кроме того, на пресс-конференции была затронута и история с жалобой адвоката, которая в своих соцсетях попросила министра разобраться с "неправомерными действиями руководства УВД МВД республики", не позволявшего ей встретиться с подзащитным в течение пяти дней.

На пресс-конференции на Абхазском телевидении министр внутренних дел республики Дмитрий Дбар ответил на вопросы журналистов об этом инциденте. По его словам, он дал устные поручения и подзащитный, о котором идет речь, будет переведен в СИЗО, где никаких помех его встречам с адвокатом не будет.

"У нас есть надзирающий орган – прокуратура. Никто не мешает адвокату написать туда. Прокуратура присылает представление на имя министра внутренних дел, который реагируют. Устные мои поручения были даны. Заключенный будет перемещен в СИЗО Дранда и никаких помех для адвоката не будет", - сказал он.

Министр также опроверг информацию по поводу того, что подзащитный Габелая был избит сотрудниками милиции. По его словам, ни визуальный осмотр, ни судебно-медицинская экспертиза это не подтвердили.

"Гражданин, который был задержан по 155 статье части 4, он был доставлен с ИВС в кабинет, где заместитель министра произвел осмотр. Также там находился депутат Городского собрания Константин Пилия. Они поговорили с подозреваемым, никаких следов побоев у него нет. Буквально час назад мне принесли судмедэкспертизу, где врачи дают подтверждение, что побоев нет", - сказал Дбар.

Он добавил, что задержанный проходит по делу о краже в особо крупных размерах - 425 тысяч рублей. В прошлом он был дважды осужден по аналогичным статьям.

Преобразования в ГАИ

По указу министра внутренних дел был разработан ряд мер по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности.

Среди приоритетных направлений обозначены, в том числе пункты - "Структурные преобразования и организационно-штатные изменения, связанные с объединением ДПС и ППС" и "Реорганизация стационарных постов ДПС Госавтоинспекции".

Дмитрий Дбар рассказал, что эта работа уже началась, но пока только в столице. Сотрудники ГАИ следят не только за правонарушениями, но и общественным порядком.

"Если поступает вызов на номер "02", то сотрудники патрульной службы сразу приезжают на место. Это мобильно и эффективно. За последний месяц мы видим, что этот проект оправдывает себя. Что касается постов ГАИ, мы дали месяц личному составу, который работает на постах и, если мы не увидим результатов их работы, то они будут переформированы в стационарные посты милиции", - объяснил Дбар.

На стационарных постах милиции граждане и туристы смогут проконсультироваться по различным вопросам, написать заявление. Сотрудники ГАИ, которые перейдут в патрульную службу, будут патрулировать Республиканскую трассу.

Министр также пообещал жестко реагировать на случаи, когда инспекторы ГАИ останавливают и вымогают деньги у туристов. Этот вопрос и другие вопросы, связанные с их недобросовестной работой, на контроль взяли Управление по воспитательной работе и Отделение собственной безопасности.

При этом Дбар отметил, что критиковать блюстителей правопорядка легко, но не стоит забывать их хвалить тоже, так как они "выполняют свой долг и работают на износ". Он уверен в необходимости поощрения сотрудников правоохранительных органов и докомплектовании штатов, без чего стимула к работе не будет.

Читайте также: