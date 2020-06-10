Сотрудники МВД Абхазии уничтожили плантации конопли и мака

Всего обнаружено около двадцати тысяч растений конопли и мака, запрещенных к культивированию на территории Абхазии .

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Сотрудники уголовного розыска и управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии обнаружили плантации по выращиванию наркосодержащих растений в Очамчырском и Гагрском районах, сообщается на сайте ведомства.

Запрещенные растения изъяты на приусадебном участке жителя села Адзюбжа Очамчырского района Ешсоу Чанба.

Эксперты криминалистического центра МВД исследовали растения, содержащие наркотический алкалоид и пригодные для изготовления наркотического средства - маковую солому, экстракт маковой соломы, опий, а также растения конопли, которые могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического вещества марихуана.

В доме Чанба изъяты кустарные приспособления, сырье для изготовления наркотических веществ и пластиковая тара с растворителем.

Еще одно хозяйство по культивированию запрещенных растений обнаружили сотрудники Пицундского отдела милиции. По данным ведомства, в лесном массиве в городе Пицунда мак и коноплю выращивал Энри Ардзинба.

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар дал пресс-конференцию во вторник 9 июня. В ходе пресс-конференции Дбар подчеркнул, что для разоблачения наркоторговцев необходима доказательная база и технические средства, которых в МВД нет.

"Наркоторговцы опережают нас в этом, но с открытием границы мы надеемся, что Российская Федерация поможет нам в этом вопросе. Если нам будет оказана техническая поддержка, я уверен, мы опустим на самый минимальный уровень продажу наркотиков в Абхазии", - отметил министр.

С открытием границ поток наркотических веществ в Абхазию увеличится, и этот вопрос будут обсуждать на запланированных встречах с руководителями силовых структур России, добавил министр.

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