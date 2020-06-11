Мало денег: с какой проблемой столкнулись держатели международных карт в Абхазии

Некоторые банки республики вынуждены время от времени вводить ограничения на получение денег из банкоматов по международным банковским картам.

Как экономические трудности, связанные с режимом ограничений из-за коронавируса, влияют на банковскую сферу Абхазии и как это отражается на держателях международных банковских карт, читайте в материале Sputnik.

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Наличности мало

Заместитель председателя правления Сбербанка Абхазии Георгий Абухба рассказал, что банк ввел временные ограничения на выдачу наличности через банкоматы по картам международных платежных систем. Ограничения действовали несколько дней, на данный момент они сняты.

"Это было вызвано дефицитом ликвидности в связи с резким экономическим спадом в Абхазии. Закрытие границы, остановка работы многих предприятий, в том числе ориентированных на экспорт - все это привело к дефициту ликвидности, то есть не было денег в том объеме, который мы обычно имеем в это время года, в курортный сезон", - продолжил он.

Абухба отметил, что банк ограничил снятие наличности по международным картам, заботясь о своих клиентах, чтобы клиенты Сбербанка могли иметь доступ к наличным деньгам через банкоматы.

За время карантина в Абхазии Сбербанк несколько раз вводил подобные ограничения.

"Такие ограничения вводились на майские праздники, потому что в России было пять выходных дней, соответственно если бы мы выдавали деньги по международным картам, в том числе по российским, мы бы давали людям деньги в долг на пять дней. Такой роскоши, к сожалению, мы не могли себе позволить, поэтому на период выходных дней и нехватки наличности мы ставили в приоритет обслуживание своих клиентов", - подчеркнул Георгий Абухба.

Подобные меры в банке действовали и в последние пять-шесть дней, сообщил он.

"Мы не обслуживали международные платежные системы через банкоматы, но обслуживали карты через пост-терминал в кассах банка за дополнительную комиссию в размере 2%. Тут надо прояснить ситуацию, мы не обязаны бесплатно обслуживать клиентов других банков, в том числе российских, бесплатно мы обслуживаем наших клиентов", - заметил Абухба.

Для коммерческих банков Абхазии дополнительная комиссия при выдаче денег из касс банка держателям международных карт – обычная практика, отметил он.

В "Универсал-банке" в настоящее время получить деньги из банкоматов по российским карточкам тоже нельзя, в банке сообщили, что это временное явление. Причиной также стало небольшое количество наличности в стране. Учитывая то, что на банк возложены задачи, связанные с выплатой заработных плат, были применены ограничения.

Руководство "Универсал-банка" отмечает, что снять деньги со счета по российской банковской карте можно в кассе самого банка.

При этом подобные проблемы на данный момент не испытывают некоторые другие банки, среди них – "Амра-банк", "Гарант-банк", "Сухум-банк".

"У нас нет такой проблемы, мы не ограничили международные платежные системы, и при наличии в банкоматах денег клиенты обслуживаются без проблем. Вынужденная мера в других банках была связана с нехваткой ликвидности, люди должны понять, что в стране нет денег. Первоочередные приоритеты для каждого банка - это клиент самого банка, когда есть какие-то трудности, приоритетная задача – обслужить своего клиента", - сказал председатель правления "Амра-банка" Нестор Дамения.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях с нехваткой денежной массы сталкиваются не только банки, но и вся страна.

"Для того чтобы зарабатывать деньги, нужно торговать, но так как сейчас торговли нет, соответственно нет денег. К сожалению, Банк Абхазии не занимается эмиссией денег, деньги нам достаются в результате экономических взаимоотношений", - сказал он.

Системных ограничений не было

Заместитель директора экономико-правового департамента Банка Абхазии Леон Пилия рассказал, что системных ограничений в отношении обслуживания карт международных платежных систем в Абхазии не вводилось.

"То есть национальная платежная система не вводила никакие ограничения на обслуживания банковских карт международных платежных систем. Более того, в среднем операции по картам российских банков производятся на сумму около 20 миллионов рублей ежедневно, что в полтора раза превышает показатели прошлого года", - отметил он.

По словам Пилия, это связано в том числе с тем, что многие граждане начали использовать карты международных платежных систем, на этих картах все больше аккумулируются остатки денежных средств, которые впоследствии обналичиваются в банкоматах.

При этом, в некоторых банках вводился особый режим обслуживания карт зарубежных банков.

"Это частные случаи, и связаны они с общей негативной экономической ситуацией в стране, вызванной введением ограничительных мер, сокращением притока денежных средств в отсутствии туристического сезона", - сказал он.

Леон Пилия рассказал о принципе взаиморасчетов с иностранными платежными системами. В соответствии со схемой расчетов, коммерческий банк, выдавая денежные средства держателям карт иностранных платежных систем, получает возмещение на эту сумму от иностранных банков только на третий день после совершения операции.

"Это говорит о том, что банк должен обладать достаточным запасом свободных наличных денежных средств и выдать эту сумму сегодня, ожидая ее возмещения через три дня", - сказал специалист.

Пилия подчеркнул, что ситуация носит временный характер, и как только откроется граница с Российской Федерацией, вырастит экономическая активность, увеличится приток денежных средств в страну и как следствие в банковскую систему, соответственно ситуация с ликвидностью в банках улучшиться.

К тому же Леон Пилия заметил, что даже во время временных сложностей с получением наличности в банкоматах, держатели международных банковских карт могут оплачивать покупки в магазинах.

"Если держатель иностранной карты столкнулся с проблемой, то он может воспользоваться сервисом национальной платежной системы по пополнению карты АПРА с карт иностранных платежных систем. Используя сервис онлайн переводов Contact, можно перекинуть средства с карты иностранного банка на карту АПРА, после чего обналичить денежные средства в банкомате", - проинформировал он.

Президент Абхазии Аслан Бжания 29 мая подписал распоряжение о продлении ограничительных мер по защите населения от коронавируса до 15 июня.

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