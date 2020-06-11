Гражданина Абхазии задержали на Псоу с метадоном

Следственный отдел ФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении задержанного по статье "Контрабанда наркотических средств".

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили у гражданина Абхазии, следовавшего на грузовике из России, синтетический наркотик "метадон". Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления.

При прохождении контроля на пропускном пункте "Адлер" водитель грузовика отказался повторно предъявить документ, удостоверяющий личность. При обыске в его машине нашли сверток с наркотиком.

Ранее сообщалось, что на пешеходном переходе контрольно-пропускного пункта "Адлер-автодорожный" на границе Абхазии и России задержан россиянин с крупной партией сильнодействующих таблеток.

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