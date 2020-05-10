С метадоном в машине: задержан сотрудник МВД Абхазии

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Сотрудники отдела собственной безопасности МВД Абхазии совместно с управлением уголовного розыска республики задержали лейтенанта милиции, в машине, которую он вел, был обнаружен метадон, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

"Примерно в 11 утра 8 мая текущего года сотрудники отдела собственной безопасности совместно с управлением уголовного розыска МВД реализовали разрабатываемую оперативную информацию в отношении старшего лейтенанта милиции 1987 года рождения, несшего службу в ИВС МВД. Сотрудник ИВС задержан", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе обследования автомобиля, которым управлял задержанный сотрудник, обнаружено и изъято наркотическое средство "метадон", добавили в пресс-службе МВД.

При обязательном медицинском освидетельствовании на предмет употребления наркотических веществ "признаков одурманивания у данного лица специалистами не обнаружено", отмечается в сообщении.

Приказом министра внутренних дел сотрудник отстранен от занимаемой должности.

Материал по данному факту переслан в Генеральную прокуратуру.

"Детальная информация в отношении задержанного лица будет предоставлена после принятия процессуального решения надзорным органом", - заключили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.

5 мая в изоляторе временного содержания МВД Абхазии, по указанию нового министра внутренних дел Дмитрия Дбар, прошла проверка, в ходе которой у заключенных были изъяты запрещенные предметы: колюще-режущие предметы, сотовые телефоны и лекарственные препараты.

Читайте также: