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С метадоном в машине: задержан сотрудник МВД Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200510/1030100374/Sotrudnik-MVD-Abkhazii-zaderzhan-s-metadonom.html

Задержанный милиционер является сотрудником изолятора временного содержания в звании лейтенанта.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik.  Сотрудники отдела собственной безопасности МВД Абхазии совместно с управлением уголовного розыска республики задержали лейтенанта милиции, в машине, которую он вел, был обнаружен метадон, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны. 

"Примерно в 11 утра 8 мая текущего года сотрудники отдела собственной безопасности совместно с управлением уголовного розыска МВД реализовали разрабатываемую оперативную информацию в отношении старшего лейтенанта милиции 1987 года рождения, несшего службу в ИВС МВД. Сотрудник ИВС задержан", - говорится в сообщении на сайте ведомства. 

В ходе обследования автомобиля, которым управлял задержанный сотрудник, обнаружено и изъято наркотическое средство "метадон", добавили в пресс-службе МВД.

При обязательном медицинском освидетельствовании на предмет употребления наркотических веществ "признаков одурманивания у данного лица специалистами не обнаружено", отмечается в сообщении.

Приказом министра внутренних дел сотрудник отстранен от занимаемой должности.

Материал по данному факту переслан в Генеральную прокуратуру.

"Детальная информация в отношении задержанного лица будет предоставлена после принятия процессуального решения надзорным органом", - заключили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны. 

5 мая в изоляторе временного содержания МВД Абхазии, по указанию нового министра внутренних дел Дмитрия Дбар, прошла проверка, в ходе которой у заключенных были изъяты запрещенные предметы: колюще-режущие предметы, сотовые телефоны и лекарственные препараты.

 

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