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Работавшим с больными COVID-19 медикам выплатят более трех миллионов рублей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (544)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200611/1030305706/Rabotavshim-s-bolnymi-COVID-19-abkhazskim-vracham-vyplatyat-bolee-trekh-millionov-rubley.html

Всего в течение апреля и мая в работе с больными коронавирусной инфекцией в Абхазии были задействованы 183 медицинских работника.

СУХУМ, 11 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Медицинским сотрудникам, которые были задействованы в работе с больными коронавирусом в апреле и мае, будут зачислены заработные платы в общем объеме до трех миллионов 223 тысяч рублей, сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на совещании оперштаба по борьбе с коронавирусом в четверг 11 июня.

"За апрель и май были задействованы 183 сотрудника - из них 62 врача. Сегодня им будет зачислена зарплата - три миллиона 223 тысячи рублей", - добавил он.

По словам Цахнакия, сумма за проживание и питание граждан, находящихся на изоляции в гостинице "Айтар", составила один миллион 10 тысяч 490 рублей, из которых обсервационному учреждению уже было перечислено 367 тысяч 960 рублей.

По данным Министерства здравоохранения, за период карантинных мероприятий в Абхазию были доставлены медицинские препараты, изделия и оборудование на сумму 67 миллионов 353 тысячи 772 рубля.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день с начала пандемии составляет 36 человек. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (544)


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