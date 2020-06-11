Часть ограничений, введенных в Абхазии из-за коронавируса, могут смягчить

Заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса состоялось в Кабинете министров Абхазии в четверг 11 июня.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Координационный штаб по защите населения от коронавируса 11 июня на очередном заседании обсудил возможность смягчения ограничительных мер, введенных в стране.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия подчеркнул, что ограничения, действующие в республике, можно смягчить с соблюдением мер безопасности. Затем члены штаба приступили к обсуждению конкретных вопросов по отмене или смягчению карантинных мер.

По первому пункту списка ограничений, которые были введены ранее, члены штаба пришли к общему пониманию. Согласно принятому решению, предполагается, что с 15 июня продуктовые, сельскохозяйственные и вещевые рынки в городе Сухум и районах будут работать не три дня в неделю, как было определено ранее, а ежедневно с соблюдением санитарных норм.

Массовые, культурные, физкультурные, спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия проводить станет можно, однако вне помещений.

Штаб также обсуждал возможность возобновления работы театров. Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева отметила, что проведение дезинфекций в них затруднительно из-за того, что там много мягких поверхностей. Мнения по этому поводу разделились. Глава МВД Дмитрий Дбар и заместитель главы Администрации президента Джансух Нанба высказались за открытие театров, вице-президент Бадра Гунба призвал взвесить возможные риски, так как в театрах происходит скопление людей, что может нести риск для населения.

Кроме того, члены оперштаба затронули работу детских дошкольных учреждений. Министр просвещения Адгур Какоба обратился к коллегам с призывом разрешить их функционирование. Однако и здесь не было однозначного видения.

Премьер-министр Александр Анкваб сказал, что консультации по поводу смягчения ограничительных мер будут продолжены 12 июня. Одно остается неизменным, открытие границы по реке Псоу на данный момент невозможно, подчеркнул премьер-министр.

Предложения Координационного штаба по защите населения от коронавируса вступят в силу после того, как их одобрит президент Абхазии Аслан Бжания.

29 мая президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении ограничений в стране до 15 июня.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 36 человек, из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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