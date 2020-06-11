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Более ста граждан Абхазии смогут многократно пересекать границу с Россией

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (546)
226212
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200611/1030307898/Bolee-sta-grazhdan-Abkhazii-smogut-mnogokratno-peresekat-granitsu-s-Rossiey.html

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 36 человек, из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса заявил, что по просьбе абхазской стороны было удовлетворено и принято решение на многократное пересечение границы 105 гражданам Абхазии в связи с медицинской необходимостью.

"В том числе лица, которые вынуждены в неделю три раза осуществлять процедуру гемодиализа, онкологические больные и другая категория лиц. Список мы сегодня передадим руководству Службы государственной безопасности", - подчеркнул он. 

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин 8 июня подписал указ о смягчении ограничений на выезд из России и въезд в страну, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным Министерства здравоохранения, за период карантинных мероприятий в Абхазию были доставлены медицинские препараты, изделия и оборудование на сумму 67 миллионов 353 тысячи 772 рубля.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (546)


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