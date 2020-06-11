Абхазские бюджетники могут не получить зарплату в июне и июле

Координационный штаб по защите населения от коронавируса 11 июня на очередном заседании обсудил возможность смягчения ограничительных мер, введенных в стране.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Существуют опасения, что государство не сможет выплатить зарплаты большему количеству работников бюджетной сферы в июне и июле, сказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса в четверг 11 июня.

"К существующим ограничениям (ограничительные меры в связи с опасностью распространения коронавируса – ред.) прибавились и финансовые трудности. Да, бюджет за пять месяцев выполнил плановые показатели на 98 процентов по налоговым поступлениям, но это не означает, что в июне будет так же. В июне все будет гораздо хуже. Это не страшилки, это реальность, потому что запреты и остановка экономической деятельности нанесли серьезный ущерб нашим гражданам и бюджету страны", - объяснил он.

Налоговые поступления в бюджет Абхазии превысили показатели прошлого года>>

Ранее на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии сообщалось, что фактическое поступление налоговых платежей в бюджет за пять месяцев 2020 года составило 849,7 миллиона рублей при плане 871,4 миллиона. Выполнение плана достигло 97,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года динамика составила 103,1%. Текущая налоговая задолженность сократилась до стандартных размеров и составила 102 миллиона рублей.

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