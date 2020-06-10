Налоговые поступления в бюджет Абхазии превысили показатели прошлого года

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, динамика налоговых поступлений в бюджет Абхазии составила 103,1%.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Фактическое поступление налоговых платежей в бюджет за пять месяцев 2020 года составило 849,7 миллионов рублей при плане 871,4 миллионов, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии.

Отмечается, что выполнение плана достигло 97,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года динамика составила 103,1%.

© Sputnik / Гуния Леон Налоговые поступления в бюджет Абхазии

Министр по налогам и сборам Даур Курмазия ранее на встрече с премьер-министром республики отметил, что на 1 июня текущая налоговая задолженность сократилась до стандартных размеров, переходящих из месяца в месяц, и составила 102 миллиона рублей.

Это значит, что так называемый налоговый резерв, созданный задолженностями за предыдущие периоды, сократился, и ждать перевыполнения плана за счет погашения задолженностей, в том числе 2019 года, в предстоящих месяцах не приходится.

Таможенный комитет Абхазии также сообщил, что сумма начислений по таможенным платежам за пять месяцев 2020 года составила 687 миллионов рублей. Отмечается, что план по таможенным платежам за этот срок выполнен на 94,1%, несмотря на действие ограничительных мер. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма начислений в текущем году увеличилась на 85миллионов рублей, в 2019 году сумма поступлений за пять месяцев составляла 602 миллиона рублей.

Читайте также: