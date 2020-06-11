МЧС Абхазии ликвидировало пожар в жилом доме в Сухуме

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 11:34 в четверг 11 июня. На место незамедлительно выехали два расчета.

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Сотрудникам МЧС Абхазии удалось потушить пожар в жилом доме в Сухуме, сообщает пресс-служба ведомства.

На балконе одного из жилых домов по улице Чалмаз в Новом районе Сухума загорелась домашняя утварь. Возгорание произошло на пятом этаже.

Пожар в Новом районе Сухума © Foto / МЧС Абхазии

Пожар в Новом районе Сухума © Foto / МЧС Абхазии 1 / 2 © Foto / МЧС Абхазии Пожар в Новом районе Сухума

В тушении огня были задействованы два пожарных расчета и одно спасательное отделение Сухума.

Как отмечается, пострадавших нет.

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