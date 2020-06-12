Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем России

День России ежегодно отмечается в России 12 июня. В этом году российский президент Владимир Путин в День России лично примет участие в ряде праздничных мероприятий: в награждении Героев Труда и церемонии подъема флага на Поклонной горе.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания от имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем России.

"День России - самый молодой государственный праздник, ставший частью истории новой России. Этот праздник является богатейшим духовным и культурным наследием российского народа, который ведет к незыблемым ценностям патриотизма, свободы и справедливости. Сегодня современная Россия – сильное и независимое государство, твердо стоящее на страже своих национальных интересов и год от года укрепляющее статус могучей державы", - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Кроме того, Бжания выразил Путину "благодарность от всех жителей Абхазии за неоценимый вклад в укрепление абхазской государственности, обеспечение безопасности и социально-экономическое развитие страны, повышение уровня благосостояния наших граждан".

Президент Абхазии также поздравил с праздником всех россиян и пожелал им "мира, добра, благополучия и новых свершений во благо великой России".

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