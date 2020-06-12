Не слышны в саду даже шорохи: как кризис ударил по Ботсаду Сухума

За счет туристов Ботсад зарабатывал порядка семи-восьми миллионов рублей в год. Но в этом году из-за отсутствия туристов еще практически ничего не заработал.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумский ботанический сад испытывает большие финансовые потери. Из-за ограничительных мер по COVID-19 туристический сезон не открылся, а это основной доход учреждения, сообщил корреспонденту Sputnik директор Сухумского ботсада Эдуард Губаз.

В предыдущие годы сад за счет туристов зарабатывал порядка семи-восьми миллионов рублей в год. Но в этом году ботсад практически ничего не заработал.

"Карантин для Сухумского ботанического сада пока еще не закончился, он продолжается. Переживаем нелегко. Учреждение обычно зарабатывало благодаря туристам, которые посещали парк. В этом году в началом года было мало отдыхающих, а после введения карантина их вовсе и не стало. Сейчас ботсад испытывает большие трудности, – рассказал он. – Из бюджета страны мы получаем только заработную плату. А так, содержание коллекции, коммунальные платежи, оплата труда рабочих происходит за счет собственных средств сада. Мы испытываем большие финансовые затруднения. Если так будет продолжаться, то нам очень трудно будет выйти из карантина без потерь".

Губаз отметил, что необходимы средства на лечение растений. За последние годы в республике появилось множество вредителей.

"Сейчас необходимо провести лечение. Но для лечения нужно иметь спецтехнику. Нам, конечно, оказывают помощь и городская Администрация и экологическая служба, но мы должны иметь собственную технику, как все ботанические сады. Во время войны машинно-парковый состав сада был уничтожен, фондовые оранжереи разрушены до основания. Все это мы понемногу восстанавливали за счет своих собственных средств. Несколько лет назад по российской Инвестпрограмме была восстановлено административное здание Института ботаники. Если летом вовсе не откроют границу, и не будет туристов, то перед нами возникнут большие проблемы", – подчеркнул Эдуард Губаз.

Он отметил, что в других странах ботаническим садам помогает не только государство, но и меценаты, но в Абхазии это пока не развито.

"У нас много благородных людей. Мы на них рассчитываем. Если так будет продолжаться, то, скорее всего, мне придется обратиться к ним за помощью", – сказал директор Сухумского ботсада.

Несмотря на то, что в стране введены ограничительные меры, работа в парке учреждении не прекращается.

"Ведущие сотрудники систематически выходят на работу. Конечно, не все вместе работают, а по отдельности. Сейчас главная задача – сохранение нашего Сухумского ботанического сада. И для этого мы прилагаем большие усилия", – добавил Губаз.

В этом году Сухумский ботанический сад отмечает 180-летие. Сухумский ботанический сад расположен на территории пяти гектаров, сегодня там произрастает до трех тысяч видов, форм и сортов растений.

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