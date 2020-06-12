Назначен и.о. гендиректора "Абхазтопа"

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Рамаз Джопуа назначен исполняющим обязанности генерального директора ГК "Абхазтоп", соответствующий приказ подписала глава Минэкономики Кристина Озган, сообщается на сайте ведомства.

"Рамаз Ингиштерович - достаточно опытный человек. Государственная компания "Абхазтоп" - крупная компания с оборотом более 800 миллионов рублей. Это говорит о том, что на вас возложена ответственная задача эффективно управлять государственной собственностью и приложить максимум усилий для того, чтобы компания была прибыльной", - обратилась Кристина Озган к новому руководителю во время представления его коллективу организации.

Она отметила, что финансовая ситуация на предприятии непростая и нестабильная - числится значительная дебиторская задолженность, с которой новому руководству предстоит провести большую и кропотливую работу.

По словам Озган, прибыль ГК "Абхазтоп" составляет примерно 2% от оборота, что критически мало и говорит о неэффективной работе.

"На сегодняшний день у нас по всему государственному сектору очень большие проблемы. Государственные компании - это не частный бизнес. И ваша задача - сохранять собственность и повышать эффективность ее использования", - обратилась она к новому гендиректору Госкомпании.

И.о. генерального директора Рамаз Джопуа выразил благодарность руководству республики за оказанное доверие и отметил, что в своей работе будет опираться на поддержку коллектива.

"Я понимаю, куда пришел и проблемы в компании, которые предстоит решить. Для меня неприемлемы две вещи - ложь и воровство. Этого в компании не будет", - подчеркнул он.

Рамаз Джопуа родился в 1967 году в селе Отап Очамчырского района.

Окончил Абхазский госуниверситет по специальности "филолог".

Принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии, награжден медалью "За Отвагу".

С 1994 по 2006 год работал корреспондентом Абхазской гостелерадиокомпании.

С 2004 по 2006 год возглавлял отдел по связям с общественностью Очамчырского района.

С 2006 по 2007 год -первый замглавы администрации Очамчырского района.

С 2006 по 2010 год - депутат Очамчырского районного собрания.

С 2008 по 2010 год работал директором Очамчырского районного телевидения.

с 2010 года Рамаз Джопуа занимает пост заместителя председателя политической партии "Амцахара".

Вице-премьер, министр экономики отметила, что действующее руководство ГК "Абхазтоп" за несколько месяцев своей работы предприняло большие усилия для стабилизации ситуации, и поблагодарила бывшего исполняющего обязанности гендиректора Валерия Ардзинба за проделанную работу.

В заключение Кристина Озган сообщила, что в Минэкономики формируется перечень предложений по изменению ситуации в госсекторе для предоставления в последующем руководству республики. Она подчеркнула, что в соответствии с новой формой отчетности расходы подведомственных госкомпаний будут согласовываться с Министерством экономики.

Ранее сообщалось, что в отношении экс-директора "Абхазтопа" Беслана Авидзба возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам преступления по статье Уголовного кодекса Абхазии "Присвоение и растрата вверенного государственного имущества в особо крупном размере". По версии следствия, совокупный ущерб, причиненный государству в результате преступных действий Авидзба, составил 31 миллион 438 тысяч рублей, однако данная сумма не является окончательной.

В рамках расследования уголовного дела будет исследован весь период деятельности Авидзба в качестве руководителя Госпредприятия и определен окончательный ущерб. В настоящее время Авидзба находится под домашним арестом до 20 июля.

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