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Онлайн турнир по шахматам ко дню России

Россотрудничество наградило победителей шахматного турнира ко Дню России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200612/1030316964/Rossotrudnichestvo-nagradilo-pobediteley-shakhmatnogo-turnira-ko-Dnyu-Rossii.html

Шахматный турнир ко Дню России был организован представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Федерации шахмат республики.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Более 30 участников приняли участие в шахматном турнире, посвященном Дню России, рассказал Sputnik консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев.

По его словам, в связи с эпидобстановкой в республике было решено провести турнир в онлайн-формате.

"Все желающие зарегистрировались на специальном сайте, и компьютер автоматически сам распределял, кто с кем будет соревноваться. Это такая же шахматная доска, только смотреть нужно на экран. В каком-то смысле на данном случае участников можно назвать кибер-спортсменами", - отметил он.

Участие в турнире приняли как школьники, так и опытные шахматисты. Первое место в общем командном зачете занял Артем Табарян. Второе место Тристан Кварацхелия и третье - Тимур Лакербая.

"Золото" среди школьниц взяла одиннадцатилетняя Сарида Лаквитава. Девочка занимается шахматами пять лет, в ее коллекции уже 48 медалей, 22 кубка и более 80 грамот. Юная шахматистка принимала участие во многих российских шахматных турнирах, в том числе онлайн, но признается, что играть с соперником вживую намного интереснее.

Онлайн турнир по шахматам ко дню России
© Sputnik / Томас Тхайцук
Онлайн турнир по шахматам ко дню России

"Вживую соперника видно и меньше опасности мошенничества, а онлайн могут и обмануть", - объяснила спортсменка.

Победителем среди школьников стал ученик четвертого класса Нестор Багателия, который согласился с Саридой и отметил, что игра вживую позволяет не только контролировать соперника, но и встречаться с интересными и опытными игроками и учиться чему-то новому.

Также организаторы турнира вручили специальный приз самой юной участнице, которой стала восьмилетняя Николь Карапетян.

Шахматный турнир ко Дню России состоялся при техническом содействии магазина спорттоваров "Логос".

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