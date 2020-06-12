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Предприниматели на встрече в Кабмине

Пересмотреть принципы и сроки: бизнесмены поделились с Кабмином мнением об НДС

Пресс-служба Кабмина Абхазии
В Абхазии
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Темы:
Поправки к закону об НДС (41)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200612/1030318399/Peresmotret-printsipy-i-sroki-biznesmeny-podelilis-s-Kabminom-mneniem-ob-NDS-.html

Участники первой встречи главы Правительства с предпринимателями обсудили подходы и механизмы совершенствования налоговой системы, в частности, взимания ввозного налога на добавленную стоимость.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Премьер-министр Республики Абхазия провел рабочую встречу с предпринимателями, в ходе которой осуждались подходы и механизмы совершенствования налоговой системы, в частности, взимания ввозного налога на добавленную стоимость, сообщает пресс-служба Кабмина.

В совещании приняли участие представители экономического блока правительства: первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, и.о. председателя Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба, председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия и предприниматели.

"Представители бизнеса поделились мнением относительно его эффективности, отметив, что в текущих условиях предпринимательской деятельности Правительству важно пересмотреть принципы и сроки исчисления и уплаты НДС.  По их мнению, важно также пересмотреть перечень товаров, не подлежащих обложению данным налогом с целью устранения необоснованного дифференцированного подхода", - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече были подняты вопросы перспективы вступления в силу нового закона об упрощенной налоговой системе, вопросы регулирования условий уплаты налогов по текущей общей системе налогообложения: возможности создания условий зачета сумм излишне уплаченных налогов и сборов, взаимозачета между налогами.

Экономический блок правительства
Пресс-служба Кабмина Абхазии
Экономический блок правительства

Премьер-министр отметил, что цель первой встречи с предпринимателями - формирование оперативных предложений о внесении изменений в нормативно-правовые акты, определяющие принципы уплаты налога на добавленную стоимость, в частности, создания условий для отсрочки платежей.

По итогам совещания членам Правительства поручено провести анализ предложений представителей бизнеса, произвести расчет финансовых рисков в части поступлений средств в бюджет республики при условии отсроченных НДС-платежей или снижения сегодняшней ставки.

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Темы:
Поправки к закону об НДС (41)


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