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Совещание экономического блока

Проблемы с зарплатами и НДС: премьер провел совещание с экономическим блоком Кабмина

Пресс-служба Кабмина Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200608/1030288701/Problemy-s-zarplatami-i-NDS-premer-provel-soveschanie-s-ekonomicheskim-blokom-Kabmina.html

В совещании приняли участие первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Даур Курмазия.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провел совещание с экономическим блоком Кабинета министров, посвященное вопросам исполнения бюджета, выполнения планов налоговых поступлений и некоторым механизмам совершенствования налоговой системы, сообщает пресс-служба Кабмина. 

Участники совещания констатировали, что в Абхазии можно прогнозировать проблемы с выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы. 

"В бюджет республики за май поступило 266 миллионов рублей в виде налоговых поступлений. При плане за пять месяцев 871 миллион рублей собрано 849 миллионов рублей. Таким образом, выполнение за пять месяцев составляет 97%", - рассказал министр по налогам и сборам Даур Курмазия. 

Он добавил, что на 1 июня текущая задолженность сократилась до стандартных размеров, переходящих из месяца в месяц, и составила 102 миллиона рублей.  

Российские рубли
© Fotolia / Alexandr Blinov
План перевыполнен: Министерство по налогам и сборам отчиталось о поступлениях в мае

Это значит, что так называемый налоговый резерв, созданный задолженностями за предыдущие периоды, сократился, и ждать перевыполнения плана за счет погашения задолженностей, в том числе 2019 года, в предстоящих месяцах не приходится. 

"В случае если мы сможем мобилизовать всю текущую задолженность, и сумма начислений в июне будет не ниже уровня этого же месяца прошлого года, мы соберем не более 170 миллионов рублей. Однако на сегодняшний день есть предпосылки, что сумма будет серьезно снижена по сравнению с показателями начислений за прошлые месяцы. План за июнь 2020 года составляет 190 миллионов рублей", - пояснил Курмазия. 

Кроме того, на встрече также обсудили эффективность налога на добавленную стоимость.

"Участники совещания подчеркнули, что при анализе эффективности НДС важно учитывать не только роль налога в формировании бюджета страны, но и его роль в перераспределении финансовых ресурсов государства в поддержку бизнеса", - говорится в сообщении на сайте Кабмина. 

Премьер-министр Александр Анкваб поручил главам профильных ведомств провести детальный анализ работы налоговой системы в части уплаты НДС, фискальной эффективности налога на добавленную стоимость, рисков при формировании бюджета с учетом и без учета НДС.

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