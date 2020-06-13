Жители Цандрипша пришли к КПП "Псоу" с требованием открыть границу

Видео, на котором группа людей требует открытия границы у КПП "Псоу", появилось в социальных сетях в субботу 13 июня.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Группа жителей Абхазии собралась у КПП "Псоу" и потребовала открыть границу с Россией в субботу 13 июня, рассказал корреспонденту глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш, который встретился с протестующими.

"Около 15-20 человек потребовали открыть границу. Это жители Цандрипша, которые работают на границе – кто-то перевозчиком товаров на тачках, кто-то возит товар из России. Мы с ними пообщались. В существование коронавируса они категорически не верят, но нам удалось прийти к общему мнению и люди разошлись", - отметил Хагуш.

Глава администрации Гагрского района уточнил, что собравшиеся на границе Псоу люди пожаловались на проблемы с деньгами, и руководство района пообещало оказать им помощь.

"Мы взяли их контакты, и с понедельника будем заниматься этим вопросом. Администрация поселка Цандрипш и Гагрского района окажут им помощь. Хотя все это время о них никто и не забывал, помогали продуктами питания, медикаментами", - сказал Хагуш и добавил, что мужья некоторых собравшихся на "Псоу" женщин работают на российской стороне и из-за закрытой границы не могут попасть на территорию Абхазии.

В субботу 13 июня в социальных сетях появилось видео, где группа людей собралась у государственной границы по реке Псоу с требованием открыть границу с Россией. В некоторых телеграмм-каналах написали, что на встречу с ними пришел руководитель Администрации президента Алхас Квициния, который опроверг эту информацию в беседе с корреспондентом Sputnik.

В Абхазии за все время пандемии зафиксировано 37 случаев заболевания COVID-19. Накануне президент страны Аслан Бжания подписал указ о продлении ограничений на пересечение абхазо-российской границы для иностранных граждан до 1 июля, однако часть ограничений внутри страны снимается с 15 июня.