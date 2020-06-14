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Группа лиц задержана по подозрению в избиении и.о. главы села Лабра

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В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200614/1030325734/Gruppa-lits-zaderzhana-po-podozreniyu-v-izbienii-zhitelya-sela-Labra.html

Сообщение о нападении на жителя села Лабра поступило в дежурную часть отделения внутренних дел по Очамчырскому району в 21:30 13 июня. 

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Группа из пяти жителей села Лабра Очамчырского района доставлены в районное ОВД по подозрению в нанесении побоев Арутюну Мелконяну, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Как сообщил Sputnik исполняющий обязанности главы администрации Очамчырского района Станислав Амичба, Арутюн Мелконян был назначен и.о. главы села Лабра 12 июня и с 15 числа должен приступить с своим обязанностям.

По данным следствия, вечером 13 июня пострадавшему поступил звонок от односельчанина, Мелконяну назначили встречу у его дома. 

"Приехав по месту жительства, пострадавший увидел группу лиц у ворот своего дома, которые без каких либо объяснений нанесли ему побои. Арутюн Мелконян, освободившись от нападающих, произвел ряд выстрелов в воздух из хранимого в доме зарегистрированного автомата системы "Калашникова", - говорится в сообщении пресс-службы. 

После выстрелов группа лиц покинула место происшествия. В настоящее время подозреваемые -  Ефрем Кесян, Гарик Сарян, Левон Кесян, Аршак Кереселян, Размик Сеферян доставлены в районное ОВД. 

По данному факту собран и зарегистрирован соответствующий материал, который направлен в орган предварительного расследования ОВД по Очамчырскому району.

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