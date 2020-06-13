"Плантаторы" под кайфом, шашка тротила и грабеж "Артема": криминальная неделя в Абхазии

Программа "Дежурная часть", в которой пресс-служба МВД Абхазии еженедельно подводит итоги работы правоохранительных органов страны, вышла в эфире АГТРК в пятницу 12 июня.

Наиболее частыми из числа выявленных преступлений в Абхазии на уходящей неделе было хранение, культивирование и употребление наркотических веществ, а также грабеж и хранение оружия и боеприпасов.

Sputnik

Плантации и "плантаторы"

На этой неделе в Абхзаии было раскрыто сразу несколько преступлений, связанных с наркотиками.

Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Сухума Владимира Халепова, 1977 года рождения, у которого во время досмотра нашли три медицинских шприца с наркотическим веществом – экстракт маковой соломы общим объемом около 12 граммов.

Халепов был задержан в результате оперативных мероприятий сотрудниками отдела милиции УВД по городу Сухум и на момент задержания был в состоянии наркотического опьянения, за что был арестован на 15 суток. По факту незаконного хранения наркотического вещества расследование проводит отдел дознания УВД по городу Сухум, сообщила пресс-служба МВД.

На неделе было выявлено и уничтожено несколько плантаций с наркосодержащимися растениями.

Около 15 тысяч запрещенных к культивированию в Абхазии растений милиционеры изъяли на приусадебном участке жителя Очамчырского района Ешсоуа Чанба, в доме которого в селе Адзюбжа были изъяты приспособления для кустарного изготовления наркотиков, сырье наркосодержащих растений и пластиковая тара с растворителем.

Сам предполагаемый "плантатор" Чанба с места преступления скрылся. Правоохранительные органы устанавливают его местонахождение для последующего задержания. По факту незаконного культивирования растений с содержанием наркотических веществ прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело.

В Пицунде сотрудники милиции изъяли корни запрещенных к возделыванию на территории Абхазии конопли и мака. По информации пресс-службы МВД, выращивал эти растения Энрико Ардзинба, 1973 года рождения. Когда к нему приехали сотрудники милиции, он пребывал в наркотическом опьянении. Возбуждено уголовное дело, для Ардзинба была избрана мера пресечения в виде ареста.

На приусадебном участке жителя села Гумиста Сухумского района Рафаэля Задекяна также были обнаружены и изъяты корни конопли. Во время осмотра его домовладения сотрудники уголовного розыска районного отдела милиции изъяли уже обработанное и расфасованное в различную тару вещество марихуана, огнестрельное оружие и ручную гранату и нож. При задержании Задекян находился в состоянии наркотического опьянения, в отношении него возбуждено уголовное дело.

По месту жительства тридцатилетнего Алптуга Маршан сотрудники Уголовного розыска Гулрыпшского районного отдела милиции изъяли марихуану и боеприпасы. На момент задержания Маршан находился в состоянии наркотического опьянения марихуаной. По истечении административного ареста сроком на 15 суток за потребление наркотиков в отношении него будет избрана мера пресечения, сообщает пресс-служба МВД.

Психотропное вещество прегабалин было изъято сотрудниками милиции у жителя поселка Агудзера Гулрыпшского района Беслана Инджгия, 1969 года рождения, днем 9 июня. В настоящее время он отбывает административный арест сроком на 15 суток. По факту незаконного приобретения и хранения психотропных веществ в отношении задержанного следственной группой РОВД Гулрыпшского района возбуждено уголовное дело.

Кустарную переработку растений мака у себя дома организовал житель села Алахадзы Роман Отырба, 1966 года рождения, который был задержан в результате оперативных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии совместно с отделом уголовного розыска и оперативниками Пицундского отдела милиции УВД по Гагрскому району.

Во время обыска дома Отырба милиционеры изъяли приспособления для переработки растений мака, а также шприцы с остатками экстракта маковой соломы и сухую маковую солому. На момент задержания Отырба пребывал в состоянии наркотического опьянения марихуаной, морфином и опием.

В отношении задержанного органом предварительного расследования УВД по Гагрскому району возбуждено уголовное дело, а по окончании административного ареста за незаконное употребление наркотиков, будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

У шестидесятилетнего жителя села Амзара Саркиса Устяна сотрудники Цандрипшского отдела милиции под полом в доме обнаружили незаконно хранимое оружие и боеприпасы – автомат системе "Калашникова" и патроны к нему. На приусадебном участке он выращивал коноплю и мак. В отношении Устяна возбуждено уголовное дело, а районный суд избрал для него меру пресечения в виде ареста. Расследование проводит отдел дознания УВД по Гагрскому району.

Около ста граммов марихуаны во время осмотра дома жителя Гагры Эдуарда Гунба, 1996 года рождения, обнаружили сотрудники милиции 10 июня. Гунба был задержан. В тот же день сотрудники отдела уголовного розыска и участковые Цандрипшского отдела внутренних дел УВД по Гагрскому району в селе Лапстхара обнаружили и изъяли корни конопли на приусадебном участке Артура Варваштяна, 1991 года рождения. Варваштян был задержан, материалы дела переданы в отдел дознания по Гагрскому району.

Грабеж, угон и боеприпасы

По подозрению в совершении грабежа по горячим следам 6 июня в Сухуме был задержан житель столицы Абхазии Рустам Пилия, 1998 года рождения.

Заявление о преступлении поступило в дежурную часть по городу Сухум утром 6 июня. Следственная оперативная группа установила, что примерно в 5:30 по улице Лакоба в Сухуме неизвестный проник в магазин "Артем", где похитил 12 тысяч рублей, продукты питания и блок видеорегистратора. Вечером того же дня сотрудниками отдела Уголовного розыска УВД по городу Сухум по подозрению в совершении преступления был задержан Рустам Пилия, который дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов также провели обыск по месту временного проживания Пилия в Сухуме, где обнаружили патроны калибра 9/18 миллиметров и штык-нож, которые со слова хозяйки домовладения, принадлежат ей. Расследование продолжается.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Верхняя Эшера Мурата Хварцкия, 1990 года рождения, который был задержан в селе Псахара сотрудниками отдела УВД по Гагрскому району.

В доме, где временно проживал Хварцкия, милиционеры изъяли автомат системы "Калашникова" с двумя магазинами, снаряженными 15 патронами.

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Согласно справке эксперта криминалистического центра МВД Абхазии, найденные предметы технически исправны и пригодны для производства выстрелов. Суд Гагрского района избрал меру пресечения в отношении Хварцкия в виде домашнего ареста.

В ходе расследования уголовного преступления по факту разбойного нападения, совершенного 27 мая 2020 года в селе Багмаран Гулрыпшского района, задержан второй подозреваемый по этому делу – Инал Чанба, 1991 года рождения.

При проведении оперативных мероприятий по розыску Чанба милиционеры обыскали его дом в селе Багмаран и в сейфе нежилой комнаты нашли патроны различного калибра и холодное оружие. Впоследствии было установлено, что обнаруженные предметы принадлежат хозяину дома Славе Чанба, 1973 года рождения, в отношении которого прокуратура Гулрыпшского района возбудила уголовное дело. Он отпущен под подписку о невыезде.

В селе Ачандара Гудаутского района по месту временного проживания подозреваемого в разбойном нападении Инала Чанба сотрудники следственной группы совместно с отделом угрозыска Гулрыпшского района обнаружили и изъяли взрывные, пластиковые емкости устройства, оружия и боеприпасы, а также 400-граммовую тротиловую шашку, детонаторы и короткоствольный нарезной револьвер, патроны калибра 9 миллиметров.

Решением суда Гулрыпшского района Чанба заключен под стражу.

Как уточняет пресс-служба ведомства, 27 мая вооруженные револьвером и ножом, двое людей в масках, проникли в дом потерпевшей и под угрозой физической расправы завладели ее имуществом и скрылись на ее автомобиле. 4 июня был задержан подозреваемый в разбойном нападении житель села Багмаран Георгий Сакания. Автомобиль потерпевшей и часть похищенного имущества изъяты.

Пресс-служба МВД Абхазии напоминает, что виновность задержанных граждан будет определена судебными инстанциями страны.

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