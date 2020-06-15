ЦИК зарегистрировал девять кандидатов в депутаты Парламента Абхазии

В Центральной избирательной комиссии Абхазии прошло заседание по вопросам регистрации кандидатов в депутаты Парламента республики в понедельник 15 июня.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Центризбирком Абхазии зарегистрировал девять кандидатов на выборах в Парламент, сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Все кандидаты были зарегистрированы от инициативных групп, на этот раз не было заявок от политических партий.

"Количество кандидатов небольшое на этот раз. Во всех округах за исключением Кындыгского, по два кандидата", - сказал Гогия.

Как отметил Гогия, трех кандидатов проверяли на наличие судимости.

"Все вопросы были сняты. Специализированные структуры рассмотрели заявки по данным кандидатам, есть соответствующий документ, который говорит о том, что судимости сняты и погашены у тех, у кого они были, поэтому регистрация была произведена по всем поданным заявлениям", - подчеркнул он.

Регистрация всех кандидатов состоялась в один день, чтобы "у всех кандидатов возникло единовременное агитационное право".

На заседании в ЦИКе также рассмотрели вопрос и о предоставлении эфирного времени кандидатам.

"На заседании присутствовал представитель АГТРК. Мы утвердили эфирное время. Мы предоставили эфирное время в соответствии с ранее принятыми решениями, в особых изменениях, корректировках нет необходимости", - добавил Гогия.

12 июля пройдут выборы в Парламент Республики Абхазия на освободившиеся депутатские мандаты.‬

Места в Парламенте освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

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