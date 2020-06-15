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Памятник авиаторам Великой Отечественной войны установили в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200615/1030331364/Pamyatnik-aviatoram-Velikoy-Otechestvennoy-voyny-ustanovili-v-Sukhume.html

Официальное открытие памятника героям-авиаторам Великой Отечественной войны в Сухуме состоится 24 июня.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Памятник авиаторам Великой Отечественной войны установили в Сухуме, рассказал корреспонденту Sputnik замдиректора Музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба Николай Медвенский.

© Foto / из семейного архива
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На данный момент рабочие успели возвести постамент и закрепить на нем винт от самолета времен Великой Отечественной войны. Однако это не все, еще предстоят работы по облицовке мрамором.

"Демонтирован старый, еще советских времен постамент, который уже был в неважном состоянии. Возведен новый постамент, сделана дорожка. И этот винт, собственно, от самолета закреплен на постаменте. Далее предстоит работа по облицовке мрамором, после должны выгравировать фамилии летчиков, но это дело растянется на какое-то время. Постамент есть, винт есть, но опять-таки это не все. Еще предстоит работа. Но основное уже сделано", – отметил Медвенский.

Официальное открытие памятника запланировано на 24 июня. Местом для нового мемориала выбрали территорию рядом с памятником Неизвестному солдату.

Ранее местные рыбаки нашли в акватории Черного моря винт от самолета времен Великой Отечественной войны и передали Госмузею Боевой Славы имени Владислава Ардизнба. Сотрудники музея обратились к президенту Абхазии Аслану Бжания с инициативой установить памятник героям-авиаторам. Бжания поддержал идею и дал поручение администрации города Сухум начать подготовительные работы.

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