Еще один случай коронавируса зафиксирован в Абхазии

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден еще у одного курсанта, приехавшего в Абхазию из России, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Отмечается, что заболевший будет в ближайшее время доставлен в Гудаутскую больницу.

Из пансионата "Айтар" в Сухуме после 14-дневного карантина было отпущено домой восемь человек - все курсанты по линии СГБ.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них девять граждан находятся в Гудаутском госпитале, один прибудет туда в ближайшее время, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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