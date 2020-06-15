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Еще один случай коронавируса зафиксирован в Абхазии

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (553)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200615/1030334823/Esche-odin-sluchay-koronavirusa-zafiksirovan-v-Abkhazii.html

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия прошли 32 человека.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден еще у одного курсанта, приехавшего в Абхазию из России, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Отмечается, что заболевший будет в ближайшее время доставлен в Гудаутскую больницу.

Из пансионата "Айтар" в Сухуме после 14-дневного карантина было отпущено домой восемь человек - все курсанты по линии СГБ.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них девять граждан находятся в Гудаутском госпитале, один прибудет туда в ближайшее время, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (553)


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