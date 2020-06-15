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Часть карантинных мер отменена в Абхазии с 15 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (551)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200615/1030326320/Chast-karantinnykh-mer-otmenena-v-Abkhazii-s-15-iyunya.html

Президент Абхазии Аслан Бжания 12 июня подписал распоряжение об отмене части ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Согласно распоряжению президента Абхазии, с 15 июня перестает действовать запрет на проведение массовых культурных, спортивных, развлекательных и выставочных мероприятий, запрет на проведение свадебных празднований, торжеств в свадебных залах и ресторанах. 

Помимо этого, с 15 июня разрешены работа спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов, оказание стоматологических услуг.

С понедельника рынки смогут перейти на ежедневный режим работы, но администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков ежедневно поручено осуществлять профилактическую дезинфекцию территорий объектов.

Главам администраций районов и города Сухум поручено обеспечить работу общественного транспорта с обязательной ежедневной дезинфекцией транспортных средств. 

© Sputnik / Акоп Кущян
Более ста граждан Абхазии смогут многократно пересекать границу с Россией

Тем же распоряжением глава государства продлил запрет на пересечение границы с Россией до 1 июля.

До 1 июля действует запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения. Запрещена деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.

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Исключения на пересечение границы по-прежнему остаются для работников дипломатических ведомств, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки и машинистов грузовых поездов.

Также продлевается обязательный 14-дневный карантин  со дня прибытия на территорию республики из стран, где зафиксированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 человек. Девять человек проходят лечение в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (551)


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