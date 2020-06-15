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Часть Сухума останется без воды в среду 16 июня

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В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200615/1030335377/Chast-Sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-sredu-16-iyunya.html

Подача питьевой воды будет ограничена из-за прорыва водопроводной магистрали в селе Дзыгута Сухумского района.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. МУП "Водоканал" сообщил, что в части Сухума будет прекращена подача питьевой воды 16 июня с 00:00 до 20:00. 

Воды не будет в районе Турбазы, в том числе в домах, расположенных по Комсомольскому шоссе и улице Братьев Зантария (бывшая Батумская), и по улице Чанба.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.

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