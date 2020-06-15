Часть Сухума останется без воды в среду 16 июня

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. МУП "Водоканал" сообщил, что в части Сухума будет прекращена подача питьевой воды 16 июня с 00:00 до 20:00.

Воды не будет в районе Турбазы, в том числе в домах, расположенных по Комсомольскому шоссе и улице Братьев Зантария (бывшая Батумская), и по улице Чанба.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.

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