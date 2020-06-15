И.о. главы Лабры попросил прекратить рассмотрение дела о его избиении

Арутюн Мелконян был назначен и.о. главы Лабра 12 июня, уже на следующий день, по сообщению МВД Абхазии, он был избит группой лиц у своего дома.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Исполняющий обязанности главы села Лабра Арутюн Мелконян обратился в ОВД по Очамчырскому району с просьбой прекратить рассмотрение ранее поданного им заявления по факту нанесения ему побоев, об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.

В заявлении говорится об отсутствии каких-либо претензий материального и морального характера в отношении пятерых жителей села Лабра, которые были задержаны 13 июня по подозрению в избиении Мелконяна.

Как ранее сообщалось пресс-службой МВД, 13 июня Арутюну Мелконяну позвонил односельчанин и назначил встречу у его дома. Приехавшие на встречу люди избили Мелконяна, но ему удалось освободиться и произвести несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного автомата системы "Калашникова", который хранился у него дома.

14 июня общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" сделала заявление в связи со случившимся, отметив, что жителей села возмутило назначение на должность главы лица с сомнительной репутацией.

"...люди обвиняют Мелконяна в продаже наркотиков, а именно марихуаны. В недавнем прошлом выращивание марихуаны с целью реализации было главным бизнесом семьи Мелконяна", - говорилось в заявлении.

Предварительный орган расследования ОВД по Очамчырскому району вынес постановление об отказе о возбуждении уголовного дела в отношении Ефрема Кесяна, Гарика Саряна, Левона Кесяна, Аршака Кереселяна, Размика Сеферяна.

Материалы в отношении этих граждан были направлены в суд Очамчырского района, который 15 июня постановил подвергнуть их административному аресту сроком на двое суток каждый с исчислением срока задержания с 13 июня.

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