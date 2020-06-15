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Судебный молоток и весы правосудия

И.о. главы Лабры попросил прекратить рассмотрение дела о его избиении

© Depositphotos / Belchonock
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200615/1030335538/Io-glavy-Labry-poprosil-prekratit-rassmotrenie-dela-ob-ego-izbienie.html

Арутюн Мелконян был назначен и.о. главы Лабра 12 июня, уже на следующий день, по сообщению МВД Абхазии, он был избит группой лиц у своего дома.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Исполняющий обязанности главы села Лабра Арутюн Мелконян обратился в ОВД по Очамчырскому району с просьбой прекратить рассмотрение ранее поданного им заявления по факту нанесения ему побоев, об этом сообщается на сайте МВД Абхазии. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Назначение и рукоприкладство: кто и почему избил и.о. главы села Лабра

В заявлении говорится об отсутствии каких-либо претензий материального и морального характера в отношении пятерых жителей села Лабра, которые были задержаны 13 июня по подозрению в избиении Мелконяна. 

Как ранее сообщалось пресс-службой МВД, 13 июня Арутюну Мелконяну позвонил односельчанин и назначил встречу у его дома. Приехавшие на встречу люди избили Мелконяна, но ему удалось освободиться  и произвести несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного автомата системы "Калашникова", который хранился у него дома.

14 июня общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" сделала заявление в связи со случившимся, отметив, что жителей села возмутило назначение на должность главы лица с сомнительной репутацией. 

"...люди обвиняют Мелконяна в продаже наркотиков, а именно марихуаны. В недавнем прошлом выращивание марихуаны с целью реализации было главным бизнесом семьи Мелконяна", - говорилось в заявлении.

Предварительный орган расследования ОВД по Очамчырскому району вынес постановление об отказе о возбуждении уголовного дела в отношении Ефрема Кесяна, Гарика Саряна, Левона Кесяна, Аршака Кереселяна, Размика Сеферяна.

Материалы в отношении этих граждан были направлены в суд Очамчырского района, который 15 июня постановил подвергнуть их  административному аресту сроком на двое суток каждый с исчислением срока задержания с 13 июня. 

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