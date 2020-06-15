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Тестирование на COVID-19 будут проводить на абхазо-российской границе

© Sputnik /
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (553)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200615/1030335672/Testirovanie-na-COVID-19-budut-provodit-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse.html

Главы Минздрава и МЧС Абхазии Тамаз Цахнакия и Лев Квициния провели совместную инспекционную поездку на КПП "Псоу" на абхазо-российской границе.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Забор биоматериала у граждан, пересекающих абхазо-российскую границу, для проведения тестирования на COVID-19 будет осуществляться на КПП "Псоу", сообщила пресс-служба Минздрава по итогам инспекционной поездки глав министерств. 

Биоматериал будет забираться на базе передвижной мобильной поликлиники, расположенной на границе по реке Псоу, а затем транспортироваться в республиканскую баклабораторию.

Главной целью поездки была проверка режима контроля перехода граждан через государственную границу Абхазии с Россией.

Отмечается, что контроль за пересечением гражданами государственной границы осуществляется совместными усилиями ЦРБ города Гагра, санитарно-эпидемиологической службы республики и медицинского управления МЧС Абхазии.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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В ходе инспекции выяснилось, что тепловизор, установленный на границе, плохо работает в условиях повышенной температуры воздуха, поэтому будут предприняты дополнительные меры по улучшению условий вентилирования помещения, в котором измеряют температуру гражданам.

Также было решено усилить контроль въезжающих на территорию Абхазии из России граждан, в частности, водителей спецтранспорта и грузового автотранспорта.

12 июня президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о продлении ограничений на пересечение абхазо-российской границы для иностранных граждан до 1 июля.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (553)


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