"Активных жалоб нет": Минздрав Абхазии рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

По последним данным оперативного штаба Абхазии по защите населения от коронавируса, на лечении в Гудаутской больнице остаются девять пациентов с COVID-19.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Пациенты, проходящие лечение от COVID-19 в Гудаутской больнице, чувствуют себя удовлетворительно, "активных жалоб нет", рассказал заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария.

По его словам, состояние больных, которые находятся в Центральной районной больнице города Гудаута, расценивается как "относительно удовлетворительное", то есть оно требует непосредственного нахождения в стационаре, но при этом больной чувствует себя удовлетворительно.

"Говоря о температуре нужно отметить, что она есть, но эта температура субфебрильная, то есть невысокая – от 37, до 38 не поднимается", - отметил Алхас Конджария.

Как рассказал замминистра, состояние у всех пациентов сейчас стабильное, все на самостоятельном дыхании. "За всю историю борьбы с COVID-19 в Абхазии практически ни одного пациента к ИВЛ не подключали, был ряд эпизодов, когда пациентам давали подышать кислородом из-за того, что была низкая сатурация", - рассказал Конджария.

По словам замминистра, "категория больных сейчас - молодые ребята", при этом болезнь у них непосредственно подтверждена, и не одним, а несколькими результатами анализа.

"Вот и сегодня у нас четыре человека в перепостановке, и если результат будет отрицательный, то их выпишут в ближайшее время из Гудаутской больницы. За счет того, что эта группа лиц молодого возраста, болезнь и протекает в легкой степени. Будем надеяться, что состояние их будет с каждым днем улучшаться, от себя желаю удачи родным и близким, чтобы не переживали, мы делаем все от нас зависящее для скорейшего выздоровления наших подопечных. И спасибо всему медицинскому сообществу, которое сегодня трудится на благо своей родины", - заключил Конджария.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии, по данным оперштаба по защите от коронавируса на вечер 15 июня, составляет 38 человек. Из них девять граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.