Нужен только паспорт: как гражданам Абхазии и России получить визу во время пандемии

СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Граждане России, у которых истекает трехмесячный срок безвизового нахождения на территории Абхазии, могут получить или продлить визу в Консульском департаменте Министерства иностранных дел республики, сообщили в ведомстве.
Находящиеся в России граждане Абхазии, чей срок безвизового пребывания в России подходит к концу, могут продлить регистрацию в миграционных отделах МВД России по месту пребывания, сообщили Sputnik в посольстве России в Абхазии.
28 марта Абхазия закрыла границу с Россией для въезда в республику иностранцев, Россия также ограничила выезд для иностранных граждан с 30 марта, исключения действуют только для некоторых категорий, например, дипломатических работников.
Таким образом, в конце июня трехмесячный срок безвизового пребывания граждан Абхазии в России и граждан России в Абхазии подходит к концу - для въезда в республику гражданам России виза не требуется, если срок пребывания не превышает 90 дней, такой же срок граждане Абхазии могут находиться без визы в России.
В Консульском департаменте МИДа сообщили, что процедура продления визы не занимает много времени, документ выдается в тот же день, когда заявитель обратится в департамент. Виза выдается в консульской службе МИД республики в Сухуме, по адресу улица Сахарова, 33.
Продление визы зависит от ее типа. Туристическую визу можно продлить от месяца до одного года, рабочая дает разрешение на пребывание в стране до года.
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