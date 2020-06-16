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Нужен только паспорт: как гражданам Абхазии и России получить визу во время пандемии

© Sputnik
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200616/1030340295/Nuzhen-tolko-pasport-kak-grazhdanam-Abkhazii-i-Rossii-poluchit-vizu-vo-vremya-pandemii.html

Граждане Абхазии, не имеющие гражданства России, согласно закону, могут находиться в России без визы до 90 дней. Такие же правила действуют и для россиян в Абхазии.

СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Граждане России, у которых истекает трехмесячный срок безвизового нахождения на территории Абхазии, могут получить или продлить визу в Консульском департаменте Министерства иностранных дел республики, сообщили в ведомстве.

Находящиеся в России граждане Абхазии, чей срок безвизового пребывания в России подходит к концу, могут продлить регистрацию в миграционных отделах МВД России по месту пребывания, сообщили Sputnik в посольстве России в Абхазии.

28 марта Абхазия закрыла границу с Россией для въезда в республику иностранцев, Россия также ограничила выезд для иностранных граждан с 30 марта, исключения действуют только для некоторых категорий, например, дипломатических работников.

Таким образом, в конце июня трехмесячный срок безвизового пребывания граждан Абхазии в России и граждан России в Абхазии подходит к концу - для въезда в республику гражданам России виза не требуется, если срок пребывания не превышает 90 дней, такой же срок граждане Абхазии могут находиться без визы в России.

© AFP 2019 / Chandan Khanna
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В Консульском департаменте МИДа сообщили, что процедура продления визы не занимает много времени, документ выдается в тот же день, когда заявитель обратится в департамент. Виза выдается в консульской службе МИД республики в Сухуме, по адресу улица Сахарова, 33.

Продление визы зависит от ее типа. Туристическую визу можно продлить от месяца до одного года, рабочая дает разрешение на пребывание в стране до года.

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