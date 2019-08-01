Финляндия ужесточила требования для получения визы россиянами

В МИД Финляндии не уточняется, в связи с чем происходит ужесточение требований к подаче заявок на финскую визу.

СУХУМ, 1 авг — Sputnik. Финляндия с 1 сентября будет требовать у граждан России при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о предстоящей поездке, как того требуют директивы Евросоюза, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел страны.

Сейчас консульские службы Финляндии запрашивают только заполненную анкету, действующий загранпаспорт, одну цветную фотографию, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис, копию внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

С начала осени к этому придется добавить:

документы, подтверждающие бронирование места проживания во время поездки и проездные билеты;

письменное описание маршрута путешествия;

справку с места работы с информацией о зарплате;

выписку из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

До ужесточения требований все вышеперечисленные документы запрашивались лишь в исключительных случаях.

"В августе 2019 года мы опубликуем обновленные требования к подтверждающим документам на английском и русском языках на сайтах визовых центров Финляндии, расположенных в России", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Изменения затронут в том числе владельцев собственности в Финляндии и людей, которые посещают родственников, живущих в шенгенской зоне.

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