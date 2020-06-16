"Черноморэнерго" предупредило об отключениях света в трех районах Абхазии

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Из-за расчистки трассы в Сухуме, Сухумском, Гудаутском и Гагрском районах будут приостанавливать подачу электроэнергии, сообщает РУП "Черноморэнерго".
Света не будет 17,18 и 19 июня с с 4.30 до 6.30 утра, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в среду без электричества 17 июня с 11 до 16 часов останутся пять сел в Гагрском районе - Гячрипш, Асабулеи, Лапстарха, Мкелрипш и Псоу.
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