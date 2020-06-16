Администрация Сухума ликвидировала три муниципальных предприятия

Три муниципальных унитарных предприятия столицы Абхазии будут преобразованы в единую структуру.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Администрация Сухума ликвидирует "Спецавтохозяйство", "Зеленое хозяйство" и "Горсвет", они будут преобразованы в единую структуру - МУП "Благоустройство", сообщается на сайте администрации Сухума.

Заместитель главы администрации города Астамур Ашуба отметил, что старая форма существования предприятий в некоторых случаях противоречила законодательству.

"Вторая причина преобразований – контроль за деятельностью департаментов, третья – оперативность в принятии решений и их исполнения", - добавил Ашуба.

Он отметил, что речь не идет о тотальном сокращении штатов. "При ликвидации предприятий кто-то может попасть под сокращение, но, в общем, мы стараемся сохранить всех сотрудников. Будет единая бухгалтерия и единое юридическое сопровождение вновь созданных департаментов, а не как было до этого", - сказал заместитель главы администрации.

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