23:21 16 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.75
  • EUR79.04
Поиск
Администрация г.Сухум.

Администрация Сухума ликвидировала три муниципальных предприятия

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
10810
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200616/1030344622/Tri-sukhumskie-munitsipalnye-predpriyatiya-preobrazuyut-v-odno.html

Три муниципальных унитарных предприятия столицы Абхазии будут преобразованы в единую структуру.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Администрация Сухума ликвидирует "Спецавтохозяйство", "Зеленое хозяйство" и "Горсвет", они будут преобразованы в единую структуру - МУП "Благоустройство", сообщается на сайте администрации Сухума.

Администрация города Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Администрация Сухума ликвидировала предприятия "Зеленое хозяйство" и "Горсвет"

Заместитель главы администрации города Астамур Ашуба отметил, что старая форма существования предприятий в некоторых случаях противоречила законодательству. 

"Вторая причина преобразований – контроль за деятельностью департаментов, третья – оперативность в принятии решений и их исполнения", - добавил Ашуба.

Он отметил, что речь не идет о тотальном сокращении штатов. "При ликвидации предприятий кто-то может попасть под сокращение, но, в общем, мы стараемся сохранить всех сотрудников. Будет единая бухгалтерия и единое юридическое сопровождение вновь созданных департаментов, а не как было до этого", - сказал заместитель главы администрации. 

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Шорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина-2020
К испытаниям готов: новейший корвет "Алдар Цыденжапов" прибыл во Владивосток
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться