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Госкомспорта Абхазии планирует провести турнир под эгидой ConIFA

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200617/1030345122/Goskomsporta-Abkhazii-planiruet-provesti-turnir-pod-egidoy-ConIFA.html

В конце марта появилась информация о том, что чемпионат мира по футболу ConIFA-2020 отменили из-за коронавируса.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Абхазия предпримет все необходимые меры для того, чтобы еще раз провести чемпионат мира или чемпионат Европы под эгидой ConIFA в республике, сказал в интервью Sputnik председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Джемал Губаз.

Детская команда Динамо
© Фото : предоставлено Мерабом Квеквескири
Особый статус: переговоры по вопросу абхазского футбола начались в УЕФА

"Для этого уже ведутся переговоры, и мы надеемся, что какие-то результаты будут в скором времени. В ConIFA многое изменилось, там уже генеральный секретарь, сейчас мы плотно общаемся с представителями организации. Думаю, что мы уговорим их приехать к нам в гости, и для нас все потом будет понятно", - заметил он.

В конце марта появилась информация о том, что чемпионат мира по футболу ConIFA-2020 отменили из-за коронавируса. Турнир должен был пройти в Северной Македонии с 30 мая по 7 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что отмененный чемпионат должен был пройти без сборной Абхазии.

© CC0
Чемпионат Абхазии по футболу начнется в августе

Вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава объяснял, что Абхазия не будет участвовать в чемпионате мира по футболу ConIFA-2020 из-за недостаточного количества квалификационных очков в рейтинговой таблице и малого количества проведенных квалификационных игр.

16 июня президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия сообщил, что очередной 27-й чемпионат Абхазии и игры на Кубок по футболу стартуют в начале августа. 27-й чемпионат и Кубок страны, которые должны были начаться в сентябре 2019 года, перенесли на 2020 год из-за финансовых проблем.

В розыгрыше чемпионата Абхазии и Кубка будут участвовать семь команд – гудаутская "Рица", "Афон", очамчырский "Ерцаху", галский "Самурзакан", сухумские команды "Динамо" и "Нарт", а также "Гагра".

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