В глубокой коме: почему абхазский футбол на грани гибели

Об истории становления абхазского футбола после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, какой путь преодолела в республике самая популярная игра в мире и почему сейчас футбол Абхазии на грани исчезновения, читайте в материале Sputnik Абхазия.

25 сентября Федерация футбола Абхазии объявила о том, что начало очередного 27-го чемпионата и Кубка страны перенесены на весну 2019 года, причина в том, что количество команд, готовых принять в них участие, сократилось до четырех.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Послевоенный футбол

Для того, чтобы понять причины нынешнего кризиса в абхазском футболе, следует проследить его послевоенную историю. Несмотря на то, что Отечественная война нанесла большой ущерб республике, в том числе и футболу, в 1994 году, на следующий год после боевых действий, в чемпионате страны участвовало 15 команд, спустя 25 лет их осталось только четыре.

Казалось бы, за такой большой промежуток времени представителей национального первенства не должно было стать в три раза меньше, не говоря уже об увеличении.

Означают ли приведенные выше цифры, что абхазский футбол неминуемо погибнет? Можно оставить этот вопрос открытым, но если никаких изменений не произойдет, то с большой долей вероятности мы с вами станем свидетелями того, что в Абхазии не станет футбола.

Сейчас отечественный футбол находится в глубокой коме, и для того чтобы вернуть его к жизни, нужно что-то предпринимать, и похоже, что одной первой помощью уже не обойтись, нужен план поэтапной реанимации.

Большая роль в становлении абхазского футбола в послевоенное время принадлежит первому президенту страны Владиславу Ардзинба, заметил заместитель председателя Госкомспорта страны Рафаэль Ампар.

"В 1994 году удалось собрать довольно большое количество команд, их было 15. Было две группы – восточная и западная зона, это было сделано в целях экономии средств, чтобы команды не ездили на большие расстояния", - вспоминает он.

Первым чемпионом Абхазии в 1994 году стало столичное "Динамо", а Кубок страны завоевал очамчырский "Ерцаху". Несколько лет после войны наблюдался подъем этого вида спорта в республике, у футболистов было большое желание играть.

В послевоенное время было то, что сегодня невозможно представить: один район выставлял для участия в чемпионате несколько команд. Среди них были даже села, к примеру, Лыхны, Дурипш, Эшера, Отхара.

"Но уже тогда было понятно, что эти команды долго не продержатся, потому что век спортсмена не такой длинный. Но прежде всего материальная основа не могла способствовать участию команд в чемпионате", - говорит Рафаэль Ампар.

Если на первых этапах возрождения футбола в Абхазии многие работали на энтузиазме и эйфории от Победы в Отечественной войне, то через семь-восемь лет энтузиазм иссяк.

© Sputnik / Томас Тхайцук Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским "Нартом" и гудаутской "Рицой" на столичном стадионе "Динамо"

Финансирование клубов

Футбол – это всегда деньги, чтобы содержать команду на протяжении одного сезона, по подсчетам специалистов, необходимо от трех до трех с половиной миллионов рублей.

Период энтузиазма сменился нарастающим прагматизмом, когда футболисты уже стали задумываться о финансовой составляющей.

"К 2008-2010 годам футболисты уже хотели получать премии и бонусы, потому что жизнь развивалась. Некоторые команды сумели наладить финансирование, нагрузку на себя брали административные единицы. Например, пицундская команда "Киараз" финансировалась отчасти за счет администрации, отчасти - спонсоры", - говорит Рафаэль Ампар.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Футбольный матч девятого тура чемпионата Абхазии между "Афоном" и "Динамо" на стадионе "Динамо" в Сухуме

Без поддержки районных администраций команды не в состоянии функционировать. В госбюджете предусмотрены средства на проведение чемпионата и Кубка страны по футболу, а также участие национальной команды в международных турнирах, однако финансирование клубов не предусмотрено за счет государства.

Из-за финансовых проблем с 2018 года прекратили свое участие в чемпионате "Абазг" Сухум, "Спартак" Гулрыпш, "Ерцаху" Очамчыра, "Шахтер" Ткуарчал, а еще раньше, "Киараз" Пицунда.

В Сухуме всегда было больше одной команды, никто уже и не вспомнит, что был такой клуб, который назывался СКА "Динамо", его поддерживало Министерство обороны и общество "Динамо", финансировавшие команду.

На сегодня футбольные клубы выживают как могут, в основном за счет спонсорских денег. Некоторые районные администрации поддерживают свои клубы, беря на себя часть расходов, однако не всем это под силу.

К примеру, команда "Спартак" из Гулрыпша три года подряд выступала в чемпионате страны, однако с 2018 года не участвует в национальном первенстве из-за финансовых проблем.

"Наш бюджет не располагает достаточными средствами, чтобы содержать футбольный клуб, мы датируемый район. У нас был спонсор, который три года обеспечивал команду всем необходимым, но бизнес такое дело, что сегодня он есть, а завтра уже нет, и мы остались без футбольной команды", - говорит глава Гулрыпшского района Аслан Барателия.

Сейчас идет поиск спонсора, и если он появится, то "Спартак" из Гулрыпша снова заявится на чемпионат страны по футболу, отметил Барателия.

Зампредседателя Госкомспорта Абхазии Рафаэль Ампар считает, что каждый город в Абхазии должен иметь хотя бы одну команду. При этом для дотационных районов, которые не могут содержать команды, нужно искать пути финансирования, возможно, при помощи руководства страны, отметил зампред Госкомспорта.

Было время, когда городская администрация помогала, каждая команда получала по полтора миллиона (в последующие годы по два и два с половиной миллиона рублей) к тем средствам, которые они находили сами. Тогда команды чувствовали себя лучше.

На сегодня в Сухуме две команды - "Динамо" и "Нарт", но раньше их было больше, футбольный клуб "Абазг", выигрывавший чемпионат и Кубок Абхазии, прекратил выступление в первенстве страны с прошлого года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Футбол. Нарт - Динамо Сухум

"Абазг" принимал участие в чемпионате страны по футболу с 1995 года, когда появились трудности в 2008 году, частично финансирование взяла на себя администрация Сухума.

"Тогда президентом был Сергей Васильевич Багапш, он сам был спортсменом. Он дал команду всем районам поддерживать команды, поставить их на бюджет. Но есть команды не районные, а частные, как "Абазг", администрация столицы поддерживала нас, выделяла средства", - рассказал руководитель "Абазга" Шамиль Адзынба.

С 2015 года финансирование клуба со стороны администрации столицы прекратилось. В таких условиях дальнейшее существование команды оказалось практически невозможным, так как тех средств, которые находил сам клуб, стало не хватать.

Президент футбольного клуба "Нарт" Геннадий Цвинария отметил, что команда существует за счет спонсорских средств, однако находить деньги становится все тяжелее, и без помощи государства клуб может прекратить существование.

"Сухумские команды "Динамо" и "Нарт" весной также не смогут выступать, если нам не поможет государство, мы уже не можем доставать деньги. Если государство будет помогать, мы будем участвовать", - отмечал он ранее.

Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия заметил, что необходимо обязать глав районных администраций, чтобы они финансировали футбольные команды.

"Если бюджет не тянет, тогда надо с резервного фонда взять, что-то придумать, так как футбол у нас гибнет, с каждым днем все хуже и хуже. У нас четыре команды, мы хотим провести чемпионат, не проводить его нельзя. В чемпионате Абхазии должно участвовать хотя бы семь-восемь команд. Раньше Абхазию называли кузницей кадров футбола, обидно, что сегодня у нас все так. Но я думаю позитивно, должно быть улучшение", - говорит Кварацхелия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Матч сухумского "Нарта" и команды "Афон" в рамках чемпионата Абхазии по футболу на стадионе "Динамо" в Сухуме

Как решить проблему футбола

Спортом в республике занимаются в основном люди, которые еще не достигли 18 лет. Становясь взрослыми, большая часть юношей и девушек заканчивают со спортом, но определенная часть остается.

Рафаэль Ампар считает, что нужно искать выходы из ситуации, чтобы у молодежи была возможность дальше заниматься спортом.

"Пока мы не примем серьезную программу поэтапного развития спорта, на ближайшие 15-20 лет спорт развиваться не будет. Понятно, что нужна группа опытных квалифицированных и аналитических умов, которая могла бы такую программу создать. Учитывая те средства, которые в Абхазии есть, нужно сделать какое-то перераспределение, чтобы сохранить спорт", - отметил Ампар.

Такой план развития нужен и в футболе на ближайшие 10-15 лет, чтобы у игроков был стимул дальше заниматься футболом, считает он.

По подсчетам Федерации футбола Абхазии, на сегодня от 8 до 16 лет футболом в республике занимаются до 1750 человек.

При этом многие из них бросают футбол из-за того, что не видят дальнейших перспектив, поэтому и здесь нужно подумать, как удержать их в футболе, говорит зампредседателя Госкомспорта.

Директор Республиканской детско-юношеской школы игр, бывший игрок сухумского "Динамо" Юрий Логуа гооврит, что для того чтобы спорт в республике и, футбол, в частности, развивался, необходимо обратить внимание на вопросы финансирования, открытия баз.

"К примеру, если боксер готовится к своему турниру два-три месяца, то футбольная команда в году 11 месяцев должна находиться на сборах. В советское время мы жили на спортбазе в Эшере. Футболист должен иметь игровую практику на протяжении всего года, а не несколько месяцев, как это у нас было, сейчас вообще стоит вопрос, будем ли играть", - подчеркнул он.

Главной задачей он считает удержать в футболе талантливую молодежь. "Мы их доводим до 16-17 лет, потом наши дети уходят, потому что мы не можем отправить их на сборы, потому что это связано с большими расходами. Также зарплату мы можем дать мизерную, давайте посмотрим сколько получают в лучших командах, это около 10 тысяч рублей. Разве можно выживать на эти деньги?" - задается он вопросом.

Он также считает, что для решения проблемы финансирования абхазского футбола необходим план, по которому шаг за шагом будет происходить восстановление этого вида спорта.

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