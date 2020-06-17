Бюджет бездоходности: Владимир Делба рассказал о проблемах в экономике Абхазии

Какие потери несет Абхазия в условиях пандемии и как стабилизировать экономическую ситуацию в стране, почему нельзя отказаться от НДС, почему абхазская пенсия перестала расти и что вице-премьер советует гражданам в нынешний условиях, в материале Sputnik.

Пресс-конференция вице-премьера, министра финансов Абхазии Владимира Делба состоялась в пресс-центре Абхазского телевидения в среду 17 июня.

Бадри Есиава, Sputnik

Выпадение из бюджета и зарплаты

Если экономические параметры до пандемии коронавируса могли оцениваться на основе показателей социально-экономического развития, то сегодня такой подход уступил обсуждению механизмов поддержки этой сферы, отметил на пресс-конференции в Сухуме вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба.

В сложившихся условиях Минфин страны наблюдает значительное снижение внешнеторгового оборота. Принятые ограничительные меры по защите населения от COVID-19 затронули туристическую отрасль, которая традиционно наполняет не только госбюджет, но и питает экономику в целом.

"В этой связи вся бюджетная система наблюдает значительные колебания по уровню доходной базы. По нашим оценкам, мы прогнозируем общее снижение ВВП более чем на 10%. Наверно, самое важное - возможное снижение собственных доходов, которое может достигнуть двух миллиардов рублей. Несомненно, в таких условиях повышаются риски финансового обеспечения основных задач государства", - сказал Делба.

В качестве наглядного примера негативных последствий пандемии Делба привел суммы, которые бюджет Абхазии недополучил за последнее время. С января по май 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года бюджет страны недополучил 37 миллионов рублей. Такие показатели в нынешней ситуации министр финансов оценил как "успешные", но настоящие проблемы начались в июне, отметил он. За 17 дней первого летнего месяца эта сумма увеличилась еще на 75 миллионов рублей и выпадение из бюджета составила около 110 миллионов рублей.

С учетом того, что бюджет Абхазии на текущий год был принят со значительным дефицитом, в совокупности с уровнем сокращения доходов Минфин прогнозирует рост дефицита, что создает предпосылки для коррекции всей бюджетной политики страны.

Стабилизация государственного бюджета, уверен Делба, - очень важный этап на сегодняшний день. В связи с этим президент Абхазии Аслан Бжания издал распоряжение "О некоторых мерах по обеспечению стабильности бюджетной системы в период распространения коронавирусной инфекции". В нем были определены приоритетные направления финансирования расходов, даны конкретные поручения.

Делба также поделился своими планами о том, чтобы предложить коллегам на обсуждение меры по приоритетным расходам бюджета, прежде всего акцентируя внимание на расходах социального характера и переносе отдельных видов расходов на более поздние сроки, таких как капитальное строительство, приобретение имущества. Но для реализации этих предложений лучше всего оценить риски, ситуацию до конца и в случае, если такая необходимость возникнет, предложить законодателям рассмотреть вопросы об изменении параметров бюджета, отметил министр.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на совещании 11 июня выразил опасения по поводу того, что государство не сможет выплатить зарплаты большему количеству бюджетников в июне и июле.

По словам Делба, фонд заработной платы всем бюджетникам страны без учета средств Инвестпрограммы составляет около 300 миллионов рублей в месяц – более 47 процентов от общих расходов из Республиканского бюджета, учитывая нынешние обстоятельства зарплата по отношению ко всем расходам бюджета составляет от 70 до 90, уточнил министр финансов.

"График выплат заработных плат на июнь осуществляется в том же порядке, который был прежде. То есть сегодня за счет средств Республиканского бюджета обеспечиваются расходы на обороноспособность, правопорядок, и это прежде всего. Сегодня мы готовимся к финансированию расходов для работников бюджетной сферы в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, что составляет более 200 миллионов рублей", - рассказал вице-премьер.

Для осуществления в ближайшее время выплат этим категориям бюджетников правительство страны прилагает усилия для мобилизации всех законных источников дохода, подчеркнул Делба и добавил, что за апрель все выплаты погашены, в июне начались выплаты за май.

В сложившихся условиях, рассказал он, обязательства государства перед гражданами сохраняются, но, возможно, выплаты "подвергнутся временной корректировке".

Вице-премьер призвал население не падать духом и не сгущать краски, а готовиться к лучшему развитию событий. Делба также затронул вопрос оказания Абхазии российской финансовой помощи. Эти средства ожидают в республике в ближайшее время.

Бизнес и НДС

Важным аспектом для страны Делба назвал потери, которые несет во время пандемии бизнес-сообщество. В целях недопущения подобных кризисных ситуаций глава государства издал распоряжение о мерах поддержки бизнеса.

По мнению вице-премьера, эти меры могут коснуться продления сроков разрешительных документов на трудовую деятельность иностранных граждан, также возможна поддержка предпринимателей через налоговую систему, считает Делба. Свои предложения Кабмин должен представить главе государства в ближайшее время.

Премьер-министр Республики Абхазия 12 июня провел рабочую встречу с предпринимателями, в ходе которой обсуждались подходы и механизмы совершенствования налоговой системы, в частности, взимания ввозного налога на добавленную стоимость. Владимир Делба не отрицает, что закон "О налоге на добавленную стоимость" (НДС) вызывает много вопросов и порождает много мнений, но он уверен, что сам по себе такой закон необходим, хотя и со множественными изменениями.

При этом, говорит Делба, НДС – стабильный источник налоговых поступлений в бюджет республики и лидер среди всех видов налогов по объему собираемых средств. За все время действия закона об НДС, с 2016 года, сумма по оплате "ввозного" НДС составила 3,3 миллиарда рублей. Общий и внутренний НДС принес государству более шести миллиардов рублей.

"Хотелось бы, чтобы готовящиеся изменения в закон об НДС создали условия предсказуемости налоговой нагрузки на бизнес, справедливости и равного налогообложения. Обо всем этом и об изменении перечня товаров, которые не подлежат налогообложению, шла речь на встрече. Я так полагаю, что эта встреча не последняя, премьер-министром даны поручения проработать эти вопросы и выйти с консолидированным решением", - отметил Делба.

На совещании с премьер-министром бизнесмены также обсудили возможность градации ставки НДС по видам товаров и объектов налогообложения. По мнению Делба, дробление ставок не даст никакого экономического эффекта и повысит управленческие расходы.

Что касается предложения бизнес-сообщества об оплате НДС не на границе, а после реализации товаров, в этом случае требуется принятие отдельных мер – только с определенными условиями налогообложения и только с обязательным применением контрольно-кассовой техники. Снижение ставки НДС может негативно сказаться на бюджетной системе, сказал Делба.

Пенсии, пособия и поддержка населения

Возможный сдвиг даты выплаты абхазской пенсий с 18 на 25 июня из-за снижения темпов пополнения бюджета обсуждался в ходе рабочей встречи премьер-министра Александра Анкваб с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария во вторник 16 июня.

"Выпадение доходов государственного бюджета – это лишь часть бюджетной системы. Мы наблюдаем аналогичную ситуацию и в Пенсионном фонде. Дело в том, что расходы Пенсионного фонда в месяц достигают от 90 до 94 миллионов рублей, что, в принципе, в этих условиях тоже не обеспечивается источниками доходов полностью. По закону "О Республиканском бюджете" предусмотрены дотации пенсионному фонду в объеме 137,5 миллиона рублей, и к этому времени уже предоставлено 115 миллионов рублей. То есть с опережением за такое короткое время", - отметил Делба.

На июнь 2020 года задолженность юридических лиц перед Пенсионным фондом составляет 358 миллионов рублей. Такую тенденцию с экономической точки зрения Делба рассматривает как "бессрочное и беспроцентное" пользование средств Пенсионного фонда этой категорией налогоплательщиков.

По прогнозам самого Пенсионного фонда, дефицит его бюджета может достигнуть более 320 миллионов рублей в 2020 году. Что касается российской пенсии, уверен вице-премьер, никаких опасений о возможных задержках в выплатах быть не должно.

В последний раз повышение абхазской пенсии по возрасту (до 500 рублей) произошло в сентябре 2009 года. Руководство республики рассматривает возможность повышения уровня абхазской пенсии в будущем, но после расчета индексации пенсий, сказал Делба, объем необходимых для этого средств пока для государства неподъемный. Вице-премьер не уверен, что в ближайшие два или три года можно ожидать существенное увеличение размера пенсии, но в том, что к этому надо стремиться, он не сомневается.

"Это не выдерживает никакой критики. Пенсия, назначенная по возрасту в размере 500 рублей, такого не должно быть. Отдельным категориям пенсии повышаются, но у самой большой категории, к сожалению, остается на прежнем уровне, и это несмотря на то, что уровень инфляции ежегодно растет", - сказал он.

Многие граждане страны попали в сложную жизненную ситуацию за последние месяцы, и им необходимо оказать помощь, сказал Делба. По его мнению, несмотря на определенную поддержку государства, к этому вопросу нужно подходить системно.

"Несомненно есть риск увеличения безработицы. Это тоже важный аспект, на который надо обратить внимание. Прежде всего надо повысить занятость населения. Когда трудоспособное население находится в активной экономической фазе, разумеется, адресная поддержка делает эту часть населения менее уязвимой", - сказал Делба.

Вице-премьер страны также поделился интересным, на его взгляд, фактом – за последние два месяца оборот земли сельскохозяйственного назначения увеличился в три раза. Такая тенденция заставляет задуматься о необходимости оказания поддержки аграриям и сельскохозяйственной отрасли в целом.

Уровень падения доходов граждан и бюджета страны напрямую связан с работой государственных границ, рассказал вице-премьер, по его словам, если эпидемиологическая обстановка позволит Абхазии открыть государственную границу по реке Псоу и туристы приедут в республику на отдых, то это позволит существенно укрепить финансовую устойчивость страны.

На сегодняшний день дефицит бюджета составляет 302 миллиона рублей, а в будущем он будет только расти. Помимо этого, не предвидятся стабильные источники финансирования дефицита, отметил глава Минфина.

Несмотря на далеко не оптимистичный прогноз в финансово-экономическом плане, Владимир Делба не унывает сам и советует жителям республики рассчитывать на хорошую перспективу.