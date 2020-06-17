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Бюджет бездоходности: Владимир Делба рассказал о проблемах в экономике Абхазии

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200617/1030349156/Byudzhet-bezdokhodnosti-Vladimir-Delba-rasskazal-o-problemakh-v-ekonomike-Abkhazii-.html

Какие потери несет Абхазия в условиях пандемии и как стабилизировать экономическую ситуацию в стране, почему нельзя отказаться от НДС, почему абхазская пенсия перестала расти и что вице-премьер советует гражданам в нынешний условиях, в материале Sputnik.

Пресс-конференция вице-премьера, министра финансов Абхазии Владимира Делба состоялась в пресс-центре Абхазского телевидения в среду 17 июня.

Бадри Есиава, Sputnik

Выпадение из бюджета и зарплаты

Если экономические параметры до пандемии коронавируса могли оцениваться на основе показателей социально-экономического развития, то сегодня такой подход уступил обсуждению механизмов поддержки этой сферы, отметил на пресс-конференции в Сухуме вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба.

В сложившихся условиях Минфин страны наблюдает значительное снижение внешнеторгового оборота. Принятые ограничительные меры по защите населения от COVID-19 затронули туристическую отрасль, которая традиционно наполняет не только госбюджет, но и питает экономику в целом.

"В этой связи вся бюджетная система наблюдает значительные колебания по уровню доходной базы. По нашим оценкам, мы прогнозируем общее снижение ВВП более чем на 10%. Наверно, самое важное - возможное снижение собственных доходов, которое может достигнуть двух миллиардов рублей. Несомненно, в таких условиях повышаются риски финансового обеспечения основных задач государства", - сказал Делба.

В качестве наглядного примера негативных последствий пандемии Делба привел суммы, которые бюджет Абхазии недополучил за последнее время. С января по май 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года бюджет страны недополучил 37 миллионов рублей. Такие показатели в нынешней ситуации министр финансов оценил как "успешные", но настоящие проблемы начались в июне, отметил он. За 17 дней первого летнего месяца эта сумма увеличилась еще на 75 миллионов рублей и выпадение из бюджета составила около 110 миллионов рублей.

С учетом того, что бюджет Абхазии на текущий год был принят со значительным дефицитом, в совокупности с уровнем сокращения доходов Минфин прогнозирует рост дефицита, что создает предпосылки для коррекции всей бюджетной политики страны.

Заседание кабмина
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бжания поручил Кабмину разработать меры для стабилизации бюджетной системы

Стабилизация государственного бюджета, уверен Делба, - очень важный этап на сегодняшний день. В связи с этим президент Абхазии Аслан Бжания издал распоряжение "О некоторых мерах по обеспечению стабильности бюджетной системы в период распространения коронавирусной инфекции". В нем были определены приоритетные направления финансирования расходов, даны конкретные поручения. 

Делба также поделился своими планами о том, чтобы предложить коллегам на обсуждение меры по приоритетным расходам бюджета, прежде всего акцентируя внимание на расходах социального характера и переносе отдельных видов расходов на более поздние сроки, таких как капитальное строительство, приобретение имущества. Но для реализации этих предложений лучше всего оценить риски, ситуацию до конца и в случае, если такая необходимость возникнет, предложить законодателям рассмотреть вопросы об изменении параметров бюджета, отметил министр.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на совещании 11 июня выразил опасения по поводу того, что государство не сможет выплатить зарплаты большему количеству бюджетников в июне и июле.

По словам Делба, фонд заработной платы всем бюджетникам страны без учета средств Инвестпрограммы составляет около 300 миллионов рублей в месяц – более 47 процентов от общих расходов из Республиканского бюджета, учитывая  нынешние обстоятельства зарплата по отношению ко всем расходам бюджета составляет от 70 до 90, уточнил министр финансов.

 

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Абхазские бюджетники могут не получить зарплату в июне и июле

"График выплат заработных плат на июнь осуществляется в том же порядке, который был прежде. То есть сегодня за счет средств Республиканского бюджета обеспечиваются расходы на обороноспособность, правопорядок, и это прежде всего. Сегодня мы готовимся к финансированию расходов для работников бюджетной сферы в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, что составляет более 200 миллионов рублей", - рассказал вице-премьер.

Для осуществления в ближайшее время выплат этим категориям бюджетников правительство страны прилагает усилия для мобилизации всех законных источников дохода, подчеркнул Делба и добавил, что за апрель все выплаты погашены, в июне начались выплаты за май.

В сложившихся условиях, рассказал он, обязательства государства перед гражданами сохраняются, но, возможно, выплаты "подвергнутся временной корректировке".  

Вице-премьер призвал население не падать духом и не сгущать краски, а готовиться к лучшему развитию событий. Делба также затронул вопрос оказания Абхазии российской финансовой помощи. Эти средства ожидают в республике в ближайшее время.

Бизнес и НДС

Важным аспектом для страны Делба назвал потери, которые несет во время пандемии бизнес-сообщество. В целях недопущения подобных кризисных ситуаций глава государства издал распоряжение о мерах поддержки бизнеса.

По мнению вице-премьера, эти меры могут коснуться продления сроков разрешительных документов на трудовую деятельность иностранных граждан, также возможна поддержка предпринимателей через налоговую систему, считает Делба. Свои предложения Кабмин должен представить главе государства в ближайшее время.

Предприниматели на встрече в Кабмине
Пресс-служба Кабмина Абхазии
Пересмотреть принципы и сроки: бизнесмены поделились с Кабмином мнением об НДС

Премьер-министр Республики Абхазия 12 июня провел рабочую встречу с предпринимателями, в ходе которой обсуждались подходы и механизмы совершенствования налоговой системы, в частности, взимания ввозного налога на добавленную стоимость. Владимир Делба не отрицает, что закон "О налоге на добавленную стоимость" (НДС) вызывает много вопросов и порождает много мнений, но он уверен, что сам по себе такой закон необходим, хотя и со множественными изменениями.

При этом, говорит Делба, НДС – стабильный источник налоговых поступлений в бюджет республики и лидер среди всех видов налогов по объему собираемых средств. За все время действия закона об НДС, с 2016 года, сумма по оплате "ввозного" НДС составила 3,3 миллиарда рублей. Общий и внутренний НДС принес государству более шести миллиардов рублей.

"Хотелось бы, чтобы готовящиеся изменения в закон об НДС создали условия предсказуемости налоговой нагрузки на бизнес, справедливости и равного налогообложения. Обо всем этом и об изменении перечня товаров, которые не подлежат налогообложению, шла речь на встрече. Я так полагаю, что эта встреча не последняя, премьер-министром даны поручения проработать эти вопросы и выйти с консолидированным решением", - отметил Делба.

На совещании с премьер-министром бизнесмены также обсудили возможность градации ставки НДС по видам товаров и объектов налогообложения. По мнению Делба, дробление ставок не даст никакого экономического эффекта и повысит управленческие расходы.

Что касается предложения бизнес-сообщества об оплате НДС не на границе, а после реализации товаров, в этом случае требуется принятие отдельных мер – только с определенными условиями налогообложения и только с обязательным применением контрольно-кассовой техники. Снижение ставки НДС может негативно сказаться на бюджетной системе, сказал Делба.

Пенсии, пособия и поддержка населения

Возможный сдвиг даты выплаты абхазской пенсий с 18 на 25 июня из-за снижения темпов пополнения бюджета обсуждался в ходе рабочей встречи премьер-министра Александра Анкваб с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария во вторник 16 июня.

"Выпадение доходов государственного бюджета – это лишь часть бюджетной системы. Мы наблюдаем аналогичную ситуацию и в Пенсионном фонде. Дело в том, что расходы Пенсионного фонда в месяц достигают от 90 до 94 миллионов рублей, что, в принципе, в этих условиях тоже не обеспечивается источниками доходов полностью. По закону "О Республиканском бюджете" предусмотрены дотации пенсионному фонду в объеме 137,5 миллиона рублей, и к этому времени уже предоставлено 115 миллионов рублей. То есть с опережением за такое короткое время", - отметил Делба.

На июнь 2020 года задолженность юридических лиц перед Пенсионным фондом составляет 358 миллионов рублей. Такую тенденцию с экономической точки зрения Делба рассматривает как "бессрочное и беспроцентное" пользование средств Пенсионного фонда этой категорией налогоплательщиков.

© Sputnik / Александр Кряжев
Дату выплат пенсий в Абхазии могут сдвинуть на неделю

По прогнозам самого Пенсионного фонда, дефицит его бюджета может достигнуть более 320 миллионов рублей в 2020 году. Что касается российской пенсии, уверен вице-премьер, никаких опасений о возможных задержках в выплатах быть не должно.

В последний раз повышение абхазской пенсии по возрасту (до 500 рублей) произошло в сентябре 2009 года. Руководство республики рассматривает возможность повышения уровня абхазской пенсии в будущем, но после расчета индексации пенсий, сказал Делба, объем необходимых для этого средств пока для государства неподъемный. Вице-премьер не уверен, что в ближайшие два или три года можно ожидать существенное увеличение размера пенсии, но в том, что к этому надо стремиться, он не сомневается.

"Это не выдерживает никакой критики. Пенсия, назначенная по возрасту в размере 500 рублей, такого не должно быть. Отдельным категориям пенсии повышаются, но у самой большой категории, к сожалению, остается на прежнем уровне, и это несмотря на то, что уровень инфляции ежегодно растет", - сказал он.

Многие граждане страны попали в сложную жизненную ситуацию за последние месяцы, и им необходимо оказать помощь, сказал Делба. По его мнению, несмотря на определенную поддержку государства, к этому вопросу нужно подходить системно.   

"Несомненно есть риск увеличения безработицы. Это тоже важный аспект, на который надо обратить внимание. Прежде всего надо повысить занятость населения. Когда трудоспособное население находится в активной экономической фазе, разумеется, адресная поддержка делает эту часть населения менее уязвимой", - сказал Делба.

Вице-премьер страны также поделился интересным, на его взгляд, фактом – за последние два месяца оборот земли сельскохозяйственного назначения увеличился в три раза. Такая тенденция заставляет задуматься о необходимости оказания поддержки аграриям и сельскохозяйственной отрасли в целом.

Уровень падения доходов граждан и бюджета страны напрямую связан с работой государственных границ, рассказал вице-премьер, по его словам, если эпидемиологическая обстановка позволит Абхазии открыть государственную границу по реке Псоу и туристы приедут в республику на отдых, то это позволит существенно укрепить финансовую устойчивость страны.

На сегодняшний день дефицит бюджета составляет 302 миллиона рублей, а в будущем он будет только расти. Помимо этого, не предвидятся стабильные источники финансирования дефицита, отметил глава Минфина.

Несмотря на далеко не оптимистичный прогноз в финансово-экономическом плане, Владимир Делба не унывает сам и советует жителям республики рассчитывать на хорошую перспективу.



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