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Отсрочки, переносы и продления: Бжания подписал указ о поддержке бизнеса

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (87)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200617/1030349189/Otsrochki-perenosy-i-prodleniya-Bzhaniya-podpisal-ukaz-o-podderzhke-biznesa.html

Аслан Бжания подписал распоряжение о мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период распространения коронавирусной инфекции в стране 17 июня.

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Аслан Бжания подписал распоряжение о мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщается на сайте президента.

Согласно документу, Кабинет Министров 25 июня 2020 года должен обеспечить разработку и утверждение актов регулирующих порядок:

  • продления срока действия до 31 декабря 2020 года разрешительных и иных документов, в том числе разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим и физическим лицам, срок действия которых определен Кабинетом Министров Республики Абхазия и истек или истекает в период с 1 апреля по 1 июля 2020 года;
  • предоставления отсрочки (рассрочки), а также полное или частичное освобождение от арендной платы по договорам аренды республиканского имущества.

До 1 июля Кабмин должен разработать и представить президенту проекты законодательных актов о внесении изменений в действующее законодательство в части:

  • регулирования сроков пребывания и осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Республики Абхазия
  • приостановления, отмены или переноса на более поздний срок проведения мероприятий налогового и таможенного контроля;
  • продления установленных законодательством Республики Абхазия сроков уплаты налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, взимаемых в государственный бюджет соответствующего уровня или в государственный внебюджетный фонд.

Контроль за исполнение распоряжения возложен на премьер-министра республики.

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Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (87)


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