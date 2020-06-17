Бжания поручил Кабмину разработать меры для стабилизации бюджетной системы

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил Кабинету министров разработать и утвердить меры, направленные на обеспечение стабильности бюджетной системы республики в период распространения COVID-19.
Как сообщается на сайте президента, Кабмину поручено разработать меры на 2020 год, которые позволят:
- определить приоритетные направления финансирования расходов бюджетов;
- усилить контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджетной системы;
- усилить эффективность деятельности администратора доходов бюджета в части контроля за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет.
Ранее глава Минфина страны Владимир Делба предупредил о том, что согласно расчетам Минфина, ВВП Абхазии в 2020 году может снизиться на 10%, снижение собственных доходов государства прогнозируется в размере двух миллиардов рублей.
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