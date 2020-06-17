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Заседание кабмина

Бжания поручил Кабмину разработать меры для стабилизации бюджетной системы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (87)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200617/1030348182/Bzhaniya-poruchil-Kabminu-razrabotat-mery-dlya-stabilizatsii-byudzhetnoy-sistemy.html

Аслан Бжания подписал распоряжение о некоторых мерах по обеспечению стабильности бюджетной системы Республики Абхазия на 2020 год в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Абхазии.

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил Кабинету министров разработать и утвердить меры, направленные на обеспечение стабильности бюджетной системы республики в период распространения COVID-19.  

Как сообщается на сайте президента, Кабмину поручено разработать меры на 2020 год, которые позволят: 

  • определить приоритетные направления финансирования расходов бюджетов;
  • усилить контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджетной системы;
  • усилить эффективность деятельности администратора доходов бюджета в части контроля за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет.

Ранее глава Минфина страны Владимир Делба предупредил о том, что согласно расчетам Минфина, ВВП Абхазии в 2020 году может снизиться на 10%,  снижение собственных доходов государства прогнозируется в размере двух миллиардов рублей.

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Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (87)


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