Бжания поручил Кабмину разработать меры для стабилизации бюджетной системы

Аслан Бжания подписал распоряжение о некоторых мерах по обеспечению стабильности бюджетной системы Республики Абхазия на 2020 год в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Абхазии.

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил Кабинету министров разработать и утвердить меры, направленные на обеспечение стабильности бюджетной системы республики в период распространения COVID-19.

Как сообщается на сайте президента, Кабмину поручено разработать меры на 2020 год, которые позволят:

определить приоритетные направления финансирования расходов бюджетов;

усилить контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджетной системы;

усилить эффективность деятельности администратора доходов бюджета в части контроля за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет.

Ранее глава Минфина страны Владимир Делба предупредил о том, что согласно расчетам Минфина, ВВП Абхазии в 2020 году может снизиться на 10%, снижение собственных доходов государства прогнозируется в размере двух миллиардов рублей.

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