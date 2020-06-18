Минэкономики: ремонт в сухумской школе №2 завершится в течение месяца

Работы по восстановлению сухумской школы №2 после пожара не проводились несколько месяцев и, по словам министра экономики Кристины Озган, возобновились несколько дней назад,

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что работы во второй русской школе имени Пушкина в Сухуме должны быть завершены в течение месяца, сообщается на сайте Министерства экономики республики.

По данным ведомства, восстановление школы осуществляется за счет государственного бюджета Абхазии, сметная стоимость работ - 72,9 миллиона рублей. При этом на сегодняшний день профинансировано 68 миллионов рублей, а степень готовности объекта составляет около 80%.

"Правительство ставит задачу довести объект до завершения и подготовить его к учебному процессу", - подчеркнула Кристина Озган.

Глава ведомства также проверила ход работ по восстановлению автодороги улица Гумская - село Каманы, которые проводятся в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии и которые возобновились после более двух лет простоя.

Около месяца назад в ходе инспекционной поездки вице-премьера, министра экономики на данный объект было выявлено ненадлежащее качество проведенных субподрядчиком работ и нарушение сроков реализации, после чего субподрядчик был заменен. На сегодняшний день, по данным замначальника Управления капитального строительства (УКС) Демира Гамисония, ориентировочный срок завершения работ - в течение месяца.

Озган также проинспектировала выполнение поручений по работе над объектом, финансируемым из Инвестпрограммы 2017-2019 - ЦРБ Ткуарчала.

Около месяца назад к подрядчику этого объекта было много нареканий по выполненной работе. В настоящее время возобновлены работы по фасадной части ЦРБ и внутри помещений, а также подрядчик приступил к исправлению замечаний.

В ходе прошлого визита выявлено, что проект не предусматривает таких необходимых блоков, как морг, забор, здание столовой, прачечная и здание для размещения рентгеновского аппарата. Сметная документация на эти объекты уже подготовлена и в ближайшее время пройдет экспертизу, отметила Кристина Озган.

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