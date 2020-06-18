Выходим из "спячки": культурная афиша в "посткарантинной" Абхазии

С 15 июня в Абхазии отменена часть карантинных мер. Теперь в республике разрешено проводить массовые культурные, спортивные, развлекательные и выставочные мероприятия.

Снятие ограничений стало особо радостной новостью для учреждений культуры, которые, наконец-то, могут выйти из затянувшихся каникул и дать возможность жителям Абхазии провести досуг вне дома.

Асмат Цвижба, Sputnik

Театральные будни

Уже завтра двери РУСДРАМа откроются для первых "посткарантинных" зрителей, которых обещают рассмешить знакомой многим комедией "Оскар". По словам директора театра Ираклия Хинтба, актеры, которые сильно соскучились по сцене, уже активно репетируют.

Но сходить в театр смогут не все желающие, в продаже будет лишь 200 билетов, около 300 мест будут пустовать. Все дело в мерах предосторожности и социальной дистанции.

"Мы используем капсульный метод рассадки, когда между группами зрителей будет соблюдено некоторое расстояние. Если люди пришли на спектакль группой, они знают друг друга, доверяют, мы можем сажать их вместе. Но между этой группой и другой или между парами будет расстояние, которое мы считаем безопасным. Не потому, что мы считаем, что есть существенная угроза распространения коронавируса, а чтобы снять любые, в том числе психологические опасения зрителей, которые придут в наш театр", - объяснил Хинтба.

Абхазский государственный драматический театр зовет сразу на премьеру 7 июля. В театре покажут трагикомедию по пьесе итальянского комедиографа Эдуарда де Филиппо "Цилиндр", а режиссер - Бенар Кове, которого поклонники театра не раз видели в различных постановках в качестве актера. Те, кто не успел попасть на премьеру, смогут посмотреть спектакль 8 июля.

16 июля на сцену Абхазского драмтеатра вернутся и будут вопреки всему и всем бороться за свою любовь Ромео и Джульетта. 23 июля, в День флага Абхазии, в концертном зале театра даст концерт Государственная хоровая капелла республики, а 28 июля состоится спектакль "Семра" по произведению писателя Рушбея Смыр, режиссер - Мадина Аргун.

В театре планируют строго соблюдать все меры защиты от вируса. Перед началом рабочего дня сотрудникам будут измерять температуру и записывать данные в журнал. У входа в здание будут установлены санитайзеры для обработки рук, помещения будут тщательно убираться, ручки дверей и все поверхности обрабатываться.

Зрительный зал в Абхазском драмтеатре будет проветриваться каждые два часа, и будет заполнен лишь наполовину. Рассаживать зрителей будут в шахматном порядке, чтобы соблюсти социальную дистанцию.

Музыкальные конкурсы и праздники в районах

Ежегодно в Абхазии проходит конкурс "Молодые голоса", в котором свои силы и таланты пробуют юные певцы. В этом году из-за пандемии его пришлось отложить, но после снятия ограничений было решено все же провести конкурс 15 июля.

"Мы считаем своим долгом провести конкурс "Молодые голоса", так как дети ежегодно с нетерпением его ждут, и для нас это уже традиция. Если сделать "перерыв", то многие просто потеряют желание и инициативу участвовать, а наша главная цель – пристрастить детей к творчеству", - рассказал Sputnik директор Центра народного творчества Абхазии и организатор конкурса Нури Кварчия.

В планах у Кварчия также проведение конкурса районных ансамблей, исполняющих народные песни, но точная дата еще не известна. А вот международные фестивали в этом году могут и не состояться, виноват не только коронавирус, но и финансовый кризис.

Из культурной "спячки" вышли и в районах Абхазии. Ко Дню флага, 23 июля, в Гагре готовят концерт, который пройдет у памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.

В Гулрышпе 24 июня будут отмечать 75-летие Дня Победы в Великой Отечественной войне. Администрация района, школьники и представители Россотрудничества в Абхазии проведут велопробег из Сухума в Гулрыпш, а затем возложат цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне.

Третьего июля в Доме культуры Гулрыпша пройдет церемония вручения аттестатов выпускникам.

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