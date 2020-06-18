Трое выздоровевших от COVID-19 выписаны из Гудаутской больницы

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Трое курсантов российских вузов, выздоровевших от коронавируса, выписаны из Гудаутской ЦРБ , сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
По данным оперштаба, за последние сутки диагноз COVID-19 не подтвержден ни у одного человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них семь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 30 человек выздоровели, и один пациент умер.
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