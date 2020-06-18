Названы главные симптомы коронавируса у детей

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 434 тысяч человек скончались.

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Лихорадка, диарея и рвота названы главными симптомами коронавирусной инфекции у детей. Исследование опубликовано в издании PLoS Medicine.

Исследование проводилось в четырех больницах в Западном Китае.

Отмечается, что у 76 процентов из заболевших детей, которые находились под наблюдением, одним из проявлений болезни была лихорадка. Для сравнения - у 44 процентов взрослых наблюдался этот симптом.

Еще 62 процента детей имели сильный кашель, по 12 процентов – диарею и рвоту. При этом специалисты утверждают, что проблемы с легкими у детей появляются позже.

Немецкие ученые ранее выяснили, что дети заражаются коронавирусом реже своих родителей.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них десять граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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