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Названы предварительные сроки проведения отборочных испытаний в вузы России

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200619/1030357372/Nazvany-predvaritelnye-sroki-provedeniya-otborochnykh-ispytaniy-v-vuzy-Rossii.html

В 2020 году на обучение абхазских студентов в российских вузах выделено 50 квот по различным специальностям.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Стали известны предварительные сроки проведения отборочной кампании для абхазских абитуриентов, поступающих в вузы России, сообщил в беседе с корреспондентом Sputnik руководитель Россотрудничества Вадим Чеха.

© Sputnik / Александр Кряжев
В условиях пандемии: как абхазские абитуриенты будут поступать в российские вузы

Согласно графику, предварительно дистанционное онлайн-тестирование будет проходить после 26 июля, оно будет организовано на базе московских вузов.

"Вчера состоялось заседание рабочей группы по отбору кандидатов на обучение в России по квоте. Уже ясны примерные сроки начала отборочной кампании. И уже более или менее ясно, как это будет происходить. Это будет онлайн-тестирование, проводимое московскими вузами. Россотрудничество в Абхазии будет выступать одним из организаторов этого процесса", – пояснил Чеха.

Организационные вопросы по проведению онлайн-тестирования для абхазских абитуриентов пока еще обсуждаются.

График экзаменов, условия тестирования и требования к рабочему месту, а также иная важная информация касательно отборочных мероприятий после всех необходимых согласований будет опубликована на официальном сайте представительства Россотрудничества в Абхазии.

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