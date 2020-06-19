Генпрокуратура Абхазии дала согласие на возбуждение дела против Ачба

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Заместитель генерального прокурора Абхазии дал согласие СГБ республики на возбуждение уголовного дела в отношении и.о. гендиректора "Абхазавтодора" Бориса Ачба, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проводимой Службой государственной безопасности.

По информации следствия, Ачба подозревается в хищении бюджетных средств на сумму 20 миллионов рублей, полученных им путем составления подложных документов о выполнении работ, в соучастии с неустановленным следствием лицом.

И.о. гендиректора "Абхазавтодор" задержан по подозрению в хищении бюджетных средств>>

В Сухумский городской суд направлено ходатайство СГБ об избрании в отношении Ачба меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд вынесет решение в пятницу 19 июня.

Расследование уголовного дела проводится следственным отделом Службы государственной безопасности Абхазии. Подозреваемому грозит от шести до 12 лет лишения свободы по части 4 статьи 16 УК Абхазии "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

Борис Ачба занимал должность замруководителя Госкомпании "Абхазавтодор" с 2014 по 2016 года. В 2016 году возглавил организацию.

С 1994 по 2007 год Ачба был начальником жилищного управления и заместителем главы администрации Сухума. В 2007 году Ачба был уволен вместе с главой столицы Астамуром Адлейба, начальником финансового управления Константином Тужба и главой жилищного управления Давидом Джинджолия. Чиновников подозревали в злоупотреблении служебным положением, нецелевом расходовании бюджетных средств, хищении государственного имущества в особо крупных размерах. По итогам судебного разбирательства Борису Ачба был назначен условный срок.