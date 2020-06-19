Минздрав и Минтуризма Абхазии сформируют предложения об открытии турсезона

До 1 июля, по распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания, действует запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Глава правительства Абхазии Александр Анкваб поручил представителям медицинского сообщества Абхазии совместно с Минтуризма сформировать экспертное мнение об открытии турсезона в республике и вынести вопрос на ближайшее заседание штаба до 1 июля 2020 года. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В пятницу 19 июня премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с представителями сферы здравоохранения, членами Координационного штаба по защите населения от COVID-19, министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, главным санитарным врачом страны Людмилой Скорик, главным санитарным врачом города Сухум Аллой Беляевой. В работе совещания также принял участие министр туризма Теймураз Хишба.

На встрече обсуждались текущие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Абхазии, возможность и условия выхода из режима ограничений в области туризма.

С 15 июня в Абхазии отменена часть карантинных мер. Теперь в республике разрешено проводить массовые культурные, спортивные, развлекательные и выставочные мероприятия. Однако государственная граница с Россией остается закрытой для туристов до 1 июля.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них семь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 30 человек выздоровели, и один пациент умер.

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