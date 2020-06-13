Дали отсрочку: пляжи Абхазии не успели подготовить к купальному сезону

Согласно предписаниям МЧС, до начала купального сезона администрации должны были очистить от мусора и опасных предметов дно пляжей, установить оградительные буи, знаки, разрешающие или же запрещающие купание, нанять спасателей для дежурства на городских пляжах.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Администрациям городов и районов Абхазии дали отсрочку по подготовке пляжей к купальному сезону, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.

"К сожалению, к 5 июня (официальное начало купального сезона - ред.) ни один пляж в Абхазии не был готов. Тем не менее, мы встретились со всеми главами администраций, и все они попросили еще немного времени для подготовки", - сообщил Сабуа и добавил, что районным администрациям дали отсрочку до конца июня для выполнения рекомендаций МЧС страны.

Тенгиз Сабуа также отметил, что основными причинами невыполнения этих рекомендаций почти во всех районах Абхазии стали закрытие границы и нехватка средств. К примеру, в Очамчыре решили пойти более практичным путем и заменить буи пластиковыми баками, на что Госинспекция по маломерным судам дала свое согласие. До конца июня руководство района также пообещало провести осмотр, чистку дна и нанять человека с собственной моторной лодкой, который будет выполнять функции спасателя.

Несмотря на закрытые границы, по словам Сабуа, администрации Сухума удалось заказать буи и грузы в Сочи, которые скоро доставят в столицу. Всего вдоль центрального городского пляжа, протяженностью около полутора километров, установят 15 буев.

"Администрация тоже попросила попросила немного времени и, как я полагаю, они планируют подготовить образцовый пляж, где все будет сделано по нашему предписанию. Мы все понимаем сложную ситуацию в стране и поэтому дали отсрочку администрациям. Туристов пока нет и местных жители не так много пока на пляжах, но к концу июня, думаю, наши граждане станут больше ходить на море", - считает Сабуа.

В Гудауте и Новом Афоне сменились главы администраций, и в связи с этим новое руководство впервые столкнулось с этими задачами, подчеркнул Сабуа. При этом руководство районов пообещало найти средства на реализацию предписаний ведомства, но им понадобится время до конца июня.

Гагрский район также не успел подготовиться к купальному сезону по всем нормам по причине нехватки денег. Администрация Гулрыпшского района вовсе призналась, что в этом году она не сможет выполнить предписания МЧС.

"Я сразу же подготовил акт о том, что городской пляж Гулрыпша не будет готов в этом году и доложил об этом министру МЧС. Он в свою очередь доложит премьер-министру", - рассказал Сабуа.

Что касается спасателей, которые должны нести вахту на городских пляжах, в районах страны пообещали найти людей на эту работу, но их необходимо обучить, отметил Сабуа. По его словам, МЧС Абхазии готово в течение недели провести с ними инструктаж и обучение.